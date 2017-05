Peste 1000 de sportivi din tara si de peste hotare s-au intrecut weekendul trecut la Centrul de Afaceri si Expozitii din Bacau la prima editie a concursului international de dans sportiv “Bacau Dance Open”, un eveniment organizat de Clubul de Dans Sportiv Adamas din Bacau si Primaria Municipiului Bacau, sub egida Federatiei Romane de Dans Sportiv si a Federatiei Mondiale de Specialitate – WDSF.

Evenimentul s-a bucurat de o atentie deosebita din partea celor doua federatii sportive care au deplasat la Bacau Dance Open doua garnituri formate din cei mai buni specialisti arbitri romani ai momentous, dar si

prezenta a 12 arbitri de mare valoare din Franta, Italia, Spania, Serbia, Bulgaria, Israel, Bulgaria, Ucraina, Belarus, Belgia, Rusia si Republica Moldova.

Oaspetii din strain Tate au apreciat nivelul competitiei la care au participat sportivi de talie mondiala, dar si eforturile organizatorilor pentru ca totul sa fie irrepressible.

„Apreciez faptul că am fost invitat la această competiție la care au venit perechi bune și arbitri de valoare și este o plăcere că am fost aici. Am văzut perechile prezente foarte entuziaste, noi ne-am simțit foarte bine și cu siguranță vom reveni la B.D.O.” Mauro Rossi, arbitru din Spania

„Este pentru prima dată când am venit la Bacău și chiar am avut puțin timp să văd și orașul care chiar mi-a plăcut. Având în vedere că Bacău Dance Open a fost la prima ediție trebuie să spun că nu mă așteptam să

fie așa de bine organizată. Cu siguranță voi veni și la edițiile viitoare și doresc numai bine organizatorilor B.D.O.” Marija Prelevic, arbitru din Serbia

„Sunt foarte fericită că am venit la Bacău și trebuie să spun că sunt pentru prima dată în România. Despre B.D.O. nu pot decât să remarc buna organizare, dar și calitatea competiției. În același timp apreciez căldura oamenilor de aici. Sigur voi reveni la edițiile viitoare și sper să aduc și mai mulți sportivi cu mine.”

Elisabeth Ray, arbitru din Franța

Cele mai importante competitii de la Bacau Dance Open au fost cele de Open International Adult Standard si Latin. Daca prima dintre cele doua sectiuni a fost adjudecata de perechea Igor Kruglov și Anna Barbacheva, din Rusia, sportivi care se afla pe locul 42 in topul mondial si care au apreciat competitia bacauana declarand ca vor face lobby pentru Bacau Dance Open, sectiunea Adult Latino a fost castigata de perechea PaulMoldovan-Cristina Tatar, adica perechea campioana a Romaniei, sportive ce detin locul 12 in clasamentul mondial de specialitate.

„Ne-a plăcut foarte mult competiția, a fost un concurs foarte bine organizat, cu o atmosferă foarte plăcută cu un public foarte călduros și chiar am simțit că avem susținători, chiar dacă unii dintre ei poate ne-au văzut pentru prima dată. Noi ne-am simțit foarte bine și cu siguranță vom reveni la Bacău”, au precizat Paul si Cristina immediate dupa incheierea competitiei.

Momente de apreciere au venit si din partea presedintelui de juriu pentru competitive internationale de la Bacau Dance Open, Gheorghe Raducan, care a declarat: „Bacău Dance Open a fost o competiție internațională care s-a desfășurat în Bacău după foarte mult timp, pentru că au mai fost cu mulți ani în urmă, și consider că a fost un start foarte bun. Și asta pentru că eforturile organizatorilor au fost vizibile, sala a fost superbă și se pretează la o competiție internațională fără niciun fel de probleme. Sper ca organizatorii să aibă pe viitor puterea de a continua acest proiect și să-l dezvolte.

Toți arbitrii străini care au venit la Bacău au fost impresionați de modul în care s-a desfășurat această competiție și cu siguranță vor fi niște promotori pentru viitoarele ediții, ceea ce este foarte important pentru noi. La Bacău Dance Open au fost prezenți sportivi de valoare, ceea ce este foarte important pentru că asta arată că România este în creștere și lumea are încredere că tot ce organizăm noi sunt competiții oneste și bazate pe valoare.”

Rezultatele complete ale acestei competitii le puteti gasi pe site-ul Federatiei Romane de Dans Sportiv, dancesport.ro, dar si pe site-ul federatiei mondiale wdsf.org, pentru competitive internationale.

Adult Latin WDSF Open Bacau – Romania 29 April 2017

RANKING FINAL

1.Moldovan Paul – Tatar Cristina//ROU

2.Alexey Dolgushin – Ksenia Piatakhina//RUS

3.Grigore Stefan – Filipescu Laura//ROU

4.Sutu George – Manon Felici//FRA

5.Kevin Baccanale – Darya Palishchuk//ITA

6.Alejandro Garcia – Celia Biedma//ESP

Youth Latin WDSF Open Bacau – Romania 29 April 2017

RANKING FINAL

1.Daniil Porcesco-Gozun – Anastasia Grunzu//MDA

2.Podariu Cosmin Ionut – Didea Ioana Bianca//ROU

3.Comsa Dragos-Marian – Olteanu Maria Teona//ROU

4.Lupoaie Cosmin – Radu Maria-Cristina//ROU

5.Alon Ayvazov – Romy Nof//ISR

6.Stefan Cazacu – Tatiana Balan//MDA

Youth Standard WDSF Open Bacau – Romania 30 April 2017

RANKING FINAL

1.Dima Kusnir – Valeria Gumeniuc//MDA

2.Constantin Elvin – Adochitei Carina//IRL

3.Stefan Cazacu – Tatiana Balan//MDA

4.Serban Andrei Antonio – Florescu Irina Adriana//ROU

5.Anton Porcesco-Gozun – Paola Popinin//MDA

6.Boldojan Lucian Constantin – Dinca Roxana Maria//ROU

Adult Standard WDSF Open Bacau – Romania 30 April 2017

RANKING FINAL

1.Igor Kruglov – Anna Barbacheva//RUS

2.Fodor Norbert Csanad – Vaszi Reka//HUN

3.Dima Kusnir – Valeria Gumeniuc//MDA

4.Boleslav Subbotenko – Alla Privizyentseva//UKR

5.Alexei Melentii – Avram Raluca//MDA

6.Constantin Elvin – Adochitei Carina//IRL