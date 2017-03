Robert Holman și Bogdan Filip vor prelua funcții în cabinetul noului prefect Mirela Adomnicăi

Un om de televiziune și un consilier juridic vor face parte din cabinetul noului prefect al județului Suceava, Mirela Adomnicăi. Din primele informații, prezentatorul de televiziune Robert Holman, de la Plus TV, ar urma să preia atribuțiile legate de relațiile cu mass media. Directorul de cancelarie al prefectului Mirela Adomnicăi ar urma să fie consilierul juridic Bogdan Filip. Cei doi și-ar putea prelua atribuțiile la începutul săptămânii viitoare.



Fostul prefect al județului Suceava, îi avea în cabinet pe Ana Maria Stejaru – director de cabinet, Simona Turel – secretarul cancelariei și Alina Stan – consilier pentru problemele romilor.