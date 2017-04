Guvernul pregătește preluarea de către România, în anul 2018, a Președinției Conferinței Cartei Energiei, asigurată în prezent de Turkmenistan, prin mai multe acțiuni stabilite printr-un Memorandum adoptat în ședința de astăzi. Funcţia de vice-președinte al Conferinței Cartei Energiei în anul 2017, respectiv de președinte al Conferinței Cartei în anul 2018, va fi deținută de ambasadorul cu însărcinări speciale din cadrul MAE, Mihnea Constantinescu.

Memorandumul stabilește constituirea unui grup de lucru inter-instituțional, care va avea ca responsabilitate pregătirea procesului de preluare a președinției şi organizarea programului de evenimente pentru anul 2018, eventual chiar 2017, dacă se are în vedere organizarea unui eveniment dedicat Cartei Energiei în cursul acestui an. Din acest grup de lucru vor face parte reprezentanți cu putere de decizie din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Energiei, Secretariatului General al Guvernului etc.

La nivelul grupului de lucru vor fi stabilite prioritățile României pentru președinția Cartei şi a proiectului de concept pentru reuniunea ministerială care însoțește, de obicei, Conferinţa Cartei. La Conferinţa anuală sunt invitați miniștrii energiei din ţările participante, precum şi reprezentanți ai industriei energiei, un număr de aproximativ 200 de persoane.

În vederea asigurării costurilor aferente pentru organizarea Conferinței anuale, care revin ţării gazdă, Ministerul Energiei şi Ministerul Afacerilor Externe vor promova, în comun, un proiect de Hotărâre de Guvern în acest sens.

De asemenea, pentru pregătirea priorităților Conferinței şi a detaliilor organizatorice, este necesară organizarea următoarele acțiuni:

- Organizarea unor întâlniri bilaterale între reprezentanţii români şi cei ai Secretariatului Cartei Energiei;

- Participarea constantă a experților naționali la reuniunile Cartei Energiei organizate la Bruxelles, precum şi stabilirea unor puncte de contact operaționale între Secretariatul Cartei Energiei şi responsabilii naționali, pentru asigurarea unui flux comunicațional în timp real;

Informații suplimentare:

Procesul Cartei Energiei a început în anii 1990 ca o inițiativă politică lansată în Europa, sub forma unei platforme de cooperare în domeniul energetic, acceptată atât de statele din Eurasia, cât și de statele dezvoltate. În 1991 s-a semnat la Haga Carta Europeană a Energiei, iar în 1994, la Lisabona, s-au semnat Tratatul Cartei Energiei și Protocolul Cartei Energiei aferent eficienței energetice și aspectelor de mediu. Cele două documente au fost ratificate de România în 1997. Prevederile Tratatului ating domenii precum tranzitul energiei și al resurselor energetice, protejarea investițiilor, comerțul din domeniul energiei, mecanisme pentru situații de criză, eficiență energetică.