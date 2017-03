Cel mai recent roman semnat de Florin Lăzărescu, Amorţire, publicat în 2013 la Editura Polirom, va apărea în 2018 la editura austriacă Wieser, în traducerea lui Jan Cornelius.

În decembrie 2014, romanul Amorţire a apărut în traducere în limba chineză, în colecţia „21st Century Best Foreign Novel of the Year Award” a editurii People’s Literature Publishing House Co., Ltd., din Beijing. Editura este specializată în publicarea de cărţi de literatură (clasică, contemporană, autohtonă, străină etc.) şi a publicat pînă acum titluri semnate de autori importanţi din întreaga lume: Kenzaburō Ōe (Japonia, Premiul Nobel pentru Literatură 1994, tradus şi în limba română la Polirom), J.M.G. Le Clézio (Franţa, Premiul Nobel pentru Literatură 2008, tradus şi în limba română la Polirom), Julian Barnes (UK), Mihail Şîşkin (Rusia), Jeanette Winterson (UK), Jan Koneffke (Germania), Annie Proulx (SUA), Tomas Eloy Mártinéz (Argentina) etc.

Un roman despre frica de moarte, despre visuri şi iluzii, despre memorie şi uitare şi care urmăreşte destinul a două personaje din România contemporană, Amorţire a apărut în colecţia „Fiction Ltd.” a Editurii Polirom, şi în ediţie digitală, şi s-a aflat în topul celor mai bine vîndute cărţi ale editurii la Salonul Internaţional de Carte Bookfest 2013.

De curînd, editura austriacă Wieser a publicat ediţia a II-a a romanului Trimisul nostru special, al aceluiaşi autor, traducere în limba germană de Aranca Munteanu. Trimisul nostru special a apărut la Polirom în două ediţii (2005, 2014) şi mai este tradus în franceză, spaniolă, italiană, slovenă, maghiară şi croată.

Florin Lăzărescu (n. 1974), prozator şi scenarist ieșean. Cărți publicate la Polirom: Ce se ştie despre ursul panda (roman, 2003), Trimisul nostru special (roman, 2005), Lampa cu căciulă (povestiri, 2009), Amorţire (roman, 2013), Întîmplări și personaje (povestiri, Polirom, 2015). Traducere și publicare în 10 limbi străine. Scenarist: Lampa cu căciulă (2006, regia Radu Jude), serialul TV Animat Planet Show, 8 sezoane, Antena 1, O umbră de nor… (2014, regia Radu Jude; premieră la Cannes), Aferim! (2015, regia Radu Jude; Ursul de Argint la Berlinale, pentru cea mai bună regie; nominalizare la Premiile Academiei Europene de Film pentru cel mai bun scenariu din 2015; premiul Gopo pentru cel mai bun scenariu, 2016).