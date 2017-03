Rugby. CSM Suceava va disputa un meci amical cu Poli Iaşi

Cu două săptămâni înainte de începutul oficial al sezonului competiţional 2017, echipa de rugby seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava a reuşit să ajungă la o înţelegere cu echipa din Super Ligă CS Politehnica Iaşi pentru un meci de pregătire. Partida este programată să se dispute sâmbătă, 11 martie 2017, de la ora 12.00, pe stadionul “Unirea” din Suceava, aceasta fiind şi singura din pauza competiţională pe care elevii antrenorului Constantin Vlad o dispută în compania unei echipe de seniori.

De la reunirea lotului, din luna ianuarie, sucevenii au mai făcut meciuri şcoală cu juniorii de la LPS Suceava, pregătiţi de Dumitru Livadaru, o parte din ei regăsindu-se în lotul seniorilor, dar şi meciuri în cadrul echipei, CSM-ul având un lot numeros care să-i permită astfel de partide. Până la începerea campionatului, antrenorul Constantin Vlad vrea să facă un stagiu de pregătire centralizată, dar asta depinde foarte mult de disponibilitatea jucătorilor, o mare parte dintre ei fiind condiţionaţi de locul de muncă, ce este principala sursă de venit.

„Mă bucur că cei de la Iaşi au acceptat invitaţia noastră şi vin la Suceava, deoarece în alte condiţii ne era foarte greu să facem un astfel de meci. Această partidă va fi ca o radiografie a echipei, deoarece am posibilitatea să văd la ce nivel sunt jucătorii, mai ales cei mai tineri dintre ei, dar şi ce funcţionează şi ce nu în jocul echipei. Îmi doresc să facem şi un cantonament montan cu resurse de la sponsori, dar doar în cazul în care vom avea la dispoziţie 80% dintre jucătorii de bază, deoarece aceştia nu pot pleca oricând de la serviciu. Pregătirea nu merge aşa cum mi-aş fi dorit din aceeaşi cauză, deoarece nu am tot lotul la antrenamente, dar sper ca până la reînceperea campionatului să aduc echipa la o formă optimă, în aşa fel încât să nu avem diferenţe la capitolul pregătire fizică între jucători”, a explicat antrenorul Constantin Vlad.

De o bună perioadă de timp, echipa de seniori se alimentează cu jucători de la cele trei centre de juniori din judeţ, LPS Suceava, CSŞ Gura Humorului şi de la echipele sale de juniori. În această pauză competiţională au fost promovaţi alţi trei jucători ce sunt încă juniori la Liceul cu Program Sportiv din Suceava, club la care sunt pregătiţi de antrenorul Dumitru Livadaru. Aici este vorba de Mihai Netbai şi Andrei Serdenciuc, ambii jucând în pachetul de înaintare în linia a III-a, dar şi Sebastian Mânzâlică, ce evoluează pe linia de trei sferturi, pe postul de aripă. Un alt sportiv al echipei de seniori ce a venit de la LPS Suceava, Andrei Custrin, se află într-un stagiu de pregătire în Franţa cu naţionala sub 20 de ani şi se pregăteşte pentru Campionatul European ce va avea loc la Bucureşti, la finalul lunii.

CSM Suceava va începe returul Diviziei Naţionale de data de 25 martie, cu un meci pe teren propriu în compania celor de la RC Bârlad, iar în etapa a doua va juca tot acasă, cu echipa Mănăştur din Cluj.