Rugby – Divizia Națională. CSM Suceava a pierdut surprinzător la RCM Galați

În cadrul rundei cu numărul XIII a Diviziei Naționale de rugby, CSM Suceava a evoluat pe terenul celor de la RCM Galați. De-a lungul anilor cele două grupări s-au ântâlnit de mai multe ori și de fiecare dată victoria a fost de partea sucevenilor. De această dată, gazdele au avut câștig de cauză în mod cu totul surprinzător, scorul final al disputei RCM Galați – CSM Suceava fiind 12-5.

Gălățenii au marcat un eseu transformat în chiar debutul partidei și elevii antrenorului Constantin Vlad au alergat pe tot parcursul timpului de joc rămas după egalare. Sucevenii au dominat cu autoritate întâlnirea și au ratat mai multe oportunități extrem de clare și câteva lovituri de pedeapsă. În pofida jocului superior al oaspeților, gălățenii s-au impus la final cu 12-5. Eseul sucevenilor a fost marcat de Custrin.

”Am început meciul de la 7-0 în favoarea gazdelor practic. Chiar dacă nu ne-am descurcat în primele minute ale primei reprize, am dominat jocul apoi în proporție de 90%, iar în repriza secundă în proporție de 70%. Am gestionat greșit disputa alegând să jucăm la mână în situații în care o lovitură de pedeapsă transformată ar fi contat mai mult. Am scăpat balonul în situații clare de eseu și nu ne-am putut concentra în situații clare de a marca. Nu am ce să reproșez băieților din punct de vedere al dăruirii, însă ar fi trebuit să fim mai lucizi.

Ne vom lupta în continuare pentru locul secund în clasamentul Diviziei Naționale, dar vom avea un meci foarte dificil runda viitoare când pe terenul Unirea va veni liderul CS Năvodari. Sper să ne descurcăm pentru că am avut un sezon bun și am merita să terminăm pe locul II” a declarat antrenorul echipei CSM Suceava, Constantin Vlad.

CSM Suceava a obținut punctul bonus defensiv în disputa cu RCM Galați.

Rezultate obținute în etapa a XIII-a:

RCM Galați – CSM Suceava 12-5

CS Mănăștur Cluj – RC Bârlad 10-54

CS Năvodari – Stejarul Buzău 48-3

Știința Petroșani – CSUAV Arad 38-0