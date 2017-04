Rugby – juniori Under-19. Echipa LPS Suceava va lupta pentru o medalie pe teren propriu

Stadionul Unirea din Suceava a fost gazda turneului cu numărul cinci, ultimul din prima fază a Campionatului Naţional de Rugby în 10 pentru juniorii sub 19 ani, competiţie în care este implicată şi echipa Liceului cu Program Sportiv din Suceava. Sportivii suceveni pregătiţi de antrenorul Dumitru Livadaru au avut un parcurs bun în cele patru turnee desfăşurate până acum şi erau deja calificaţi la turneul final, indiferent de rezultate.

În primul meci, LPS Suceava a întâlnit contracandidata la locul II, CS Tomitanii Constanţa, echipă ce a înscris din primul minut şi şi-a mărit avantajul cu un nou eseu, iar sucevenii au alergat după egalare, dar la final s-a terminat 10–7 pentru constănţeni, pentru gazde Netbai reuşind un eseu şi Ţârdea o transformare. În meciul doi, sucevenii au întâlnit liderul Steaua Bucureşti, echipă pe care n-a reuşit s-o învingă în acest sezon. Steliştii s-au impus în final cu 22–10 şi sunt principalii favoriţi la titlul naţional din acest an. Cele două eseuri ale sucevenilor au fost reuşite de Călin Clim şi Claudiu Sologiuc. În ultimul meci, LPS-ul a trecut fără probleme de CTTV Galaţi cu scorul de 40–0, după două încercări ale lui Sologiuc şi câte una pentru Mânzâlică, Zimbru, Serdenciuc şi Netbai, Ţârdea trecându-şi în cont cinci transformări.

„Ne-au lipsit trei jucători importanţi, şi asta s-a simţit, aici este vorba de Marius Cora, Tăuteanu şi Cristi Sandu. Cred că dacă-i aveam pe toţi trei rezultatele ar fi fost mai bune. Cu Tomitanii am primit foarte repede eseu şi am alergat după egalare şi cred că dacă nu existau mici greşeli tehnice, puteam să ne impunem. Meciul cu Steaua a fost unul în care jucătorii noştri şi-au dorit mult prima victorie, dar nu a fost să fie. Până la urmă a fost un turneu reuşit şi sperăm ca la turneul final pe care-l găzduim să câştigăm o medalie naţională”, a declarat antrenorul Dumitru Livadaru.

Turneul final este programat duminică, 9 aprilie, la Suceava, stadionul Unirea găzduind astfel pentru prima dată o fază finală la rugby juniori. Chiar dacă federaţia a stabilit data de 9 aprilie, cluburile din Baia Mare şi Constanţa au comunicat că nu pot să joace pe această dată deoarece au jucători la naţională şi din această cauză data luptei pentru medalii este incertă, aşteptându-se o decizie a federaţiei.

LPS Suceava a evoluat la acest turneu cu un lot format din jucătorii: Călin Clim, Pavel Netbai, Mihai Stanciuc, Andrei Serdenciuc, Ionuţ Drăghia, Pavel Mânzâlică, Alexandru Ţârdea, Florin Zimbru, Sebastian Rusu, Cristi Sandu (accidentat), Răzvan Avrămoaie, Anton Mendrihan, Marius Cora (accidentat) şi Claudiu Sologiuc.

Rezultatele turneului V

CSA Steaua Bucureşti – CTTV Galaţi 50–10

LPS Suceava – CS Tomitanii Constanţa 7–10

CTTV Galaţi – CS Tomitanii Constanţa 0–40

CSA Steaua Bucureşti – LPS Suceava 22–10

LPS Suceava – CTTV Galaţi 40–0

CS Tomitanii Constanţa – CSA Steaua Bucureşti 0–10