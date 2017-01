Şase vicepreşedinţi noi în conducerea PSD Suceava

Biroul Permanent Judeţean al PSD Suceava a are şase vicepreşedinţi noi. Comitetul Executiv al Organizaţiei Judeţene PSD Suceava a decis în şedinţa de astăzi de la Frasin completarea Biroului Permanent cu noi vicepreşedinţi respectiv fostul lider judeţean, Gavril Mîrza, deputaţii Eugen Bejinariu, Cătălin Nechifor, Alexandru Rădulescu, senatorul Virginel Iordache, dar şi Gheorghe Apetrei. În acelaşi timp s-a luat decizia completării Comisiei Județene de Etică cu Bogdan Filip). În cadrul Comitetului Executiv Judeţean s-a decis şi deschiderea cabinetelor parlamentare PSD în toate zonele județului. Purtătoul de cuvânt al PSD Suceava, deputatul Alexandru Rădulescu, a declarat astăzi că în cadrul ședinței, liderul județean, senatorul Ioan Stan i-a încredințat pe cei prezenți de disponibilitatea parlamentarilor social-democrați suceveni de a se implica în rezolvarea tuturor problemelor comunităților locale „și a exprimat, încă o dată, intenția de colaborare cu reprezentanții Consiliului Județean, intenție care, din păcate, este încă unilaterală”.

