Schweighofer a prezentat măsurile luate pentru diminuarea riscului de a achiziţiona lemn cu provenienţa îndoielnică

Vineri, 10 februarie 2017, a avut loc la Rădăuţi o consultare publică pe tema standardelor pentru lanţul de custodie FSC® şi lemn controlat FSC®. FSC® (Forest Stewardship Council®) este organizație independentă, neguvernamentală și non-profit care a apărut în anul 1993 pentru a promova un management forestier responsabil în pădurile din întreaga lume.

Evenimentul, organizat de Holzindustrie Schweighofer, a avut ca scop consultarea părţilor interesate cu privire la procedurile de achiziţie de masă lemnoasă, evaluarea de risc privind lemnul controlat, zonele de provenienţă ale lemnului controlat şi măsurile de diminuare a riscurilor.

La eveniment au participat organizaţii de mediu, asociaţii patronale, instituţii publice, administraţii publice locale, firme de exploatare şi prelucrare a lemnului, administratori privaţi de păduri, reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Suceava şi Camera de Comerţ Suceava.

Certificarea FSC® – un act voluntar, proactiv

Marius Turtică, de la Asociaţia Pentru Certificare Forestieră, a explicat participanţilor la eveniment că: „certificarea este un act voluntar, nefiind impusă de legislaţie şi poate fi demarată doar la cererea proprietarului, a administratorului de pădure sau a administratorului firmei. Aderarea la o schemă de certificare, aduce beneficii atât deţinătorilor de certificat, dar şi angajaţilor, comunităţii şi biodiversităţii.”

Schweighofer sprijină dezvoltarea lanţului de custodie în România

,,Din 2012, compania a plătit în total peste 1 milion de euro sub forma unui bonus pentru lemnul certificat FSC®, sprijinind astfel și încurajând proprietarii de păduri, firmele de exploatare și furnizorii de masă lemnoasă să obțină la rândul lor certificarea” menţionează Vasile Varvaroi, manager de achiziţii masă lemnoasă Holzindustrie Schweighofer.

Adrian Dulgheru, director de achiziţii masă lemnoasă Holzindustrie Schweighofer a precizat că ,,în piaţă există o tendinţă tot mai accentuată a consumatorilor: aceştia preferă produse certificate. Holzindustrie Schweighofer respectă principiile şi standardele unor mari organisme internaţionale de certificare precum FSC®. Este un efort financiar, de resurse umane şi de timp din partea companiilor pentru a-şi arăta conformitatea cu standarde de mediu internaţionale. În orice condiţii Holzindustrie Schweighofer îşi va asuma respectarea cerinţelor FSC®, demonstrând în continuare bune practici”.

Măsuri noi de diminuare a riscului de achiziţie a materialului lemnos cu proveninţă îndoielnică



În urma tuturor acuzaţiilor aduse în spaţiul public, reprezentanţii Holzindustrie Schweighofer au prezentat în cadrul evenimentului ultimele măsuri implementate pentru diminuarea riscului de a achiziţiona masă lemnoasă cu provenienţă îndoielnică. Aceste măsuri cuprind auditarea furnizorilor şi controale stricte ale transporturilor de masă lemnoasă; o mai bună consultare publică cu părţile interesate; dezvoltarea unei politici proprii de aprovizionare cu masă lemnoasă şi suspendarea relaţiei comerciale cu furnizorii care încalcă această politică; consolidarea echipei interne de conformitate care efectuează anual sute de audituri la furnizori. Pentru o mai bună comunicare a măsurilor luate compania a lansat o platformă online: schweighofer-initiative.org. În curând, compania va lansa sistemul TimFlow, un sistem propriu de control care vine în completarea sistemelor de urmărire a trasabilităţii transporturilor de masă lemnoasă din România.

Reprezentanţii companiei au subliniat că Holzindustrie Schweighofer se foloseşte de toate mijloacele pe care le are la îndemână o firmă privată pentru a se asigura de provenienţa legală a lemnului.