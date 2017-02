Schweighofer: Ne păstrăm pe deplin angajamentul asumat în lupta împotriva tăierilor ilegale în România

Grupul Schweighofer primește decizia Forest Stewardship Council (FSC) de a se dezasocia de grup ca un prilej de a intensifica și mai mult eforturile sale de a implementa și optimiza sistemele de control pentru a asigura un lanț de aprovizionare sustenabil în România. La jumătatea lui ianuarie 2017, compania a prezentat un set de măsuri complete care au scopul de a stabili o nouă arhitectură a siguranței, fără precedent în industria forestieră din România și care depășește toate cerințele legale. În 2017, Grupul Schweighofer investește aproximativ 1 milion de euro în noul său sistem de control. Compania este hotărâtă să facă tot ce îi stă în putere să convingă FSC și ceilalți factori interesați, de eficiența acestui nou sistem. Holzindustrie Schweighofer își propune să dezvolte împreună cu FSC un plan de reasociere cât de curând posibil.

FSC a aprobat planul de acțiuni al Holzindustrie Schweighofer care a fost implementat în ultimele trei luni și admite că este un punct de plecare bun pentru a continua dialogul și pentru a dezvolta un plan de reasociere. FSC a luat decizia pe baza informațiilor cu privire la posibile încălcări ale standardelor de măsurare a lemnului care i-au fost aduse în atenție în timpul perioadei de probațiune. Consiliul Director al FSC a explicat că noile investigații nu au fost compatibile cu statutul de probațiune și acest lucru a condus la dezasociere.

Având în vedere că Holzindustrie Schweighofer și-a calibrat echipamentul de măsurat și are și un sistem de conformitate care respectă foarte strict cadrul legal, aceste acuzații sunt surprinzătoare. Cu toate acestea, compania garantează FSC colaborarea totală în legătură cu investigațiile ce vor urma.

Mai mult, Holzindustrie Schweighofer va face toate eforturile pentru a convinge FSC și alte părți interesate de eficiența măsurilor și de angajamentul său cu privire la practicile de afaceri sustenabile.

Lupta împotriva tăierilor ilegale în România

Frank Aigner, director general al Grupului Schweighofer a declarat că ”ne păstrăm pe deplin angajamentul asumat în lupta împotriva tăierilor ilegale în România, chiar dacă noi nu executăm operațiuni de exploatare forestieră. Vom continua cu toată puterea în direcția transparenței, a dialogului cu organizațiile de mediu și vom implementa planul nostru pentru o industrie forestieră sustenabilă în România”. Compania continuă dialogul constructiv cu FSC și va dezvolta un plan de reasociere. Principiile pe care ne vom baza rămân clare: vom continua să urmăm standardele stricte impuse de FSC, chiar daca grupul este dezasociat.

Holzindustrie Schweighofer sprijină certificarea în România

Datorită acestor eforturi continue, Frank Aigner este optimist că procedura de reasociere ar putea începe în curând. ”Dezasocierea FSC de noi este o baza bună pentru a ne pregăti cu calm de un nou început cu FSC”, spune Aigner. El mai evidențiază și faptul că Holzindustrie Schweighofer va continua să promoveze standardul FSC în cadrul lanțului de aprovizionare printr-o schemă de bonusare. ”Din 2012, am sprijinit certificarea FSC a furnizorilor noștri cu aproximativ 1 milion de euro. Vom continua cu siguranță acest angajament”, confirmă Aigner.

Planul de reasociere

Frank Aigner s-a arătat bucuros de faptul că FSC a aprobat măsurile luate de Holzindustrie Schweighofer în aceste trei luni, ca parte a dezvoltării unui plan preliminar de acțiuni de corecție. FSC vede aceste măsuri ca fundamentul pentru dezvoltarea unui plan în care dezasocierea să înceteze.

”Pașii următori sunt clari”, spune Frank Aigner, care a adăugat că „vom discuta fără ezitare cu FSC și cu alte ONG-uri, le vom oferi tot sprijinul nostru în investigațiile ce urmează și vom informa imediat publicul și alți parteneri interesați despre orice schimbare a situației”.