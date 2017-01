Şcoala „Al.I. Cuza” din Fălticeni a împlinit 175 de ani de existenţă, astăzi fiind organizate mai multe manifestări pentru a marca acest eveniment. Primele manifestări au început la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza din fața școlii, acolo unde au fost depuse coroane de flori din partea Primăriei Fălticeni, a conducerii şcolii, a cadrelor didactice, dar și a elevilor. După depunerea de coroane, profesorii, elevii, conducerea Primăriei și invitații au dansat Hora Unirii.

Apoi, primarul Cătălin Coman, viceprimarul Constantin Bulaicon, directorii unităților școlare fălitcenene, profesorii și elevii au participat la dezvelirea unei plăci memoriale care marchează împlinirea a 175 de ani de învăţământ gimnazial Fălticeni.

În cuvântul său, directorul Școlii Gimnaziale Al. I. Cuza, prof. Daniela Ilincăi, a declarat că „anul acesta sărbătorim 175 de ani de când instituţia noastră îşi consolidează menirea, cea de creator al caracterelor. Şi cum nu există prezent fără trecut, celebrăm astăzi dăruirea tuturor celor de dinaintea noastră, care au făcut posibilă dăinuirea în timp a acestei instituţii. Pagini întregi din istoricul şcolii conţin nume ilustre ale culturii, artei, literaturii şi ştiinţei, recunoscute la nivel naţional. Şcoala a fost pentru unii sămânţa care a rodit în sufletele celor însetaţi de cunoaştere, chemându-i după ani, dar de data aceasta de cealaltă parte a catedrei, în calitate de iluştri mentori”.

După dezvelirea plăcii de marmură a urmat un spectacol susținut de elevii și profesorii unității de învățământ.

La rândul său, primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a ținut să precizeze că „este un moment emoţionant atât prin numărul anilor împliniţi cât şi de faptul că de această şcoală mă leagă multe amintiri ca fost elev. M-a bucurat că am văzut această placă pe care scrie în primul rând devotament, scrie performanţă, ceea ce însemană un lucru foarte important. Astăzi aniversăm împreună 175 de ani de la înfiinţarea primei şcoli din Fălticeni, ocazie cu care le urez tuturor, copii, părinţi, colegi profesori şi învăţători, să aibă rezultate deosebite, mult succes în activitatea şcolară şi extraşcolară, să ducă la îndeplinire toate aspiraţiile şi gândurile bune. Veţi avea în Primăria şi Consiliul Local Fălticeni un partener de nădejde, care sprijină toate activităţile şcolii, un partener care va investi permanent pentru binele copiilor noştri, pentru susţinerea unei activităţi eficiente a colegilor mei profesori. Asigur părinţii, bunicii şi copiii că sunt beneficiarii unui colectiv profesoral de excepţie la această şcoală, extrem de bine pregătiţi, profesori care pun în primul plan educaţia şi binele copiilor dumneavoastră. La mulţi ani la ceas aniversar!”.

