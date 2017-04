Stimate domnule Președinte,

Am primit cu multă plăcere invitația de a participa, în data de 25 aprilie 2017, la Ședința festivă a Consiliului Județean Suceava, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de activitate. În mod evident, deliberativul județului Suceava a fost și este cel mai important for democratic de la nivelul județului Suceava, locul unde s-au analizat, dezbătut, aprobat și implementat cele mai importante proiecte cu privire la viața sutelor de mii de suceveni, în acești ani de după Revoluția din 1989.

Pentru mine personal, Consiliul Județean Suceava nu înseamnă doar cei 4 ani în care am exercitat mandatul de președinte, mă leagă o istorie mai veche, începând cu anul 2000, atunci când mi-am început cariera administrativă la vârsta de 26 de ani, de la inspector de specialitate, șef de serviciu, director executiv adjunct și director general, dar și ultimele 6 luni ale anului trecut, atunci când am îndeplinit mandatul de consilier județean. Așadar, pot spune că cei 12 ani petrecuți în Palatul Administrativ au constituit pentru mine baza formării în administrația publică, dar și locul în care am avut privilegiul să cunosc mai multe generații de oameni, de buni profesioniști, cu care am lucrat, sunt convins de asta, pentru a da tot ceea ce e mai bun în noi județului Suceava – cel care pentru noi înseamnă ”acasă”.

Țin minte cu multă plăcere primele proiecte pe care le-am lucrat și implementat alături de colegi din consiliu și din Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est, în cadrul programului Phare în perioada 2000 – 2004, îmi aduc aminte de schimbările profunde apărute odată cu gestionarea proiectelor Samtid și Sapard, între anii 2003 – 2007, de relațiile externe dezvoltate cu regiuni partenere din Germania, Italia, Franța, China, Polonia, Ucraina și Republica Moldova. Ar fi multe de spus și pentru perioada 2012 – 2016, în care am fost președinte și ulterior consilier județean, dar cu siguranță acestea sunt mai bine cunoscute de suceveni, fiind și foarte apropiate de momentul aniversar de acum.

Dar, din păcate, din motive care nu țin de voința mea ci de activitatea curentă ca deputat în Parlamentul României, nu voi putea participa în persoană la Ședința festivă din data de 25 aprilie 2017. Chiar astăzi, când vă scriu aceste rânduri, voi avea un dialog cu reprezentanți ai companiei Tarom despre Aeroportul Internațional Ștefan cel Mare Suceava, tot în zilele acestea așteptăm să introducem în Parlament Legea Salarizării Unitare și nu în ultimul rând, miercuri 26 aprilie 2017 va avea loc o ședință comună a celor două camere ale Parlamentului, la toate aceste activități fiind practic imposibil să absentez.

Mă bucur, în schimb, de faptul că pentru partea dinamică a acestei Ședințe festive ați ales spre vizitare trei obiective majore ale județului Suceava, despre care, noi doi putem spune foarte multe. Dumneavoastră ați inițiat procedurile pentru Aeroport și Muzeul Bucovinei, eu am avut privilegiul să coordonez oamenii care au trudit efectiv la realizarea acestora și astăzi, cu siguranță, suntem invidiați de foarte multe județe din România. Cât despre Cetatea de Scaun a Sucevei, aici lucrurile trebuie împărțite la trei, pe lângă noi doi, o contribuție importantă având și primarul municipiului Suceava, domnul Ion Lungu. Evident, acest capitol al mulțumirilor nu poate fi oprit aici, ci trebuie dus la fiecare dintre colegii și colegele noastre, indiferent de funcție, care au dat o parte din viața lor pentru tot ceea ce s-a reușit să se realizeze până în prezent. Mi-ar fi greu să le pomenesc tuturor aici numele, așa că le mulțumesc din tot sufletul cu satisfacția că ori de câte ori ne întânim putem să ne zâmbim reciproc, având garanția datoriei îndeplinite.

La mulți ani Consiliului Județean Suceava!

La mulți ani Suceveni!

Cătălin Ioan Nechifor

Deputat PSD de Suceava

București, 24 aprilie 2017