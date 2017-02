Se pare că din eşalonul secund va retrograda doar o singură echipă

Foresta Suceava nu are în mod normal nicio emoţie în acest sezon competiţional de Liga a II-a. Se pare că, acest campionat va continua cu mai puţine cluburi faţă de cum a încheiat anul 2016. CSM Râmnicu Vâlcea şi Unirea Tărlungeni vor rămâne în scurt timp fără echipe de seniori, astfel că doar 16 cluburi vor mai activa în actuala ediţie a eşalonului secund. Cu acestea două dispărute, plus Şoimii Pâncota şi ACS Berceni, din Liga a II-a va mai retrograda o singură echipă.

„16 cluburi am rămas, fără Tărlungeni şi Vâlcea. Cu Vâlcea am avut o discuţie şi mi-a confirmat faptul că retrage echipa de seniori şi vor participa în continuare la nivel de juniori A şi B. Iar cei de la Tărlungeni mi-au confirmat că varianta pe care au avut-o în vedere privind salvarea situaţiei pe care o traversează clubul a căzut în ultima clipă şi în acest moment se află în imposibilitatea de a continua. Nu ştiu cine, dar mi-au spus că ar fi fost o variantă care ar fi resuscitat clubul. În alte părţi nu sunt probleme deocamdată şi sper nici să nu mai fie. Am avut discuţii cu fiecare club în parte şi mi-au confirmat prezenţa”, a spus Auraş Braşoveanu, unul din reprezentanţii echipelor din eşalonul secund în Comitetul Executiv al FRF.

Cum CSM Râmnicu Vâlcea şi Unirea Tărlungeni au apucat să joace în returul Ligii a II-a, adversarele acestor două echipe din restul meciurilor rămase de disputat în acest sezon vor câştiga la „masa verde”, 3-0. Astfel, primele cluburi care ar fi trebuit să le întâlnească în etapa a 22-a pe CSM şi Unirea şi să câştige fără să joace sunt CS Baloteşti, respectiv Metalul Reşiţa. Foresta Suceava a câştigat meciul de Râmnicu Vâlcea, dar a pierdut jocul cu Unirea Tărlungeni din tur.