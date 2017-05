Mîine, la Palatul Administrativ din Suceava este programată o ședință extraordinară a Colegiului Prefectural. Reuniunea va debuta la ora 11.00. Tema care va fi supusă dezbaterii de către prefectul Mirela Adomnicăi este „Ziua Europei- 10 ani de la integrarea României în Uniunea Europeană”.

