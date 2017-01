Șeful Cadastrului sucevean, Vasile Mocanu, ar putea fi viitorul prefect

Directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Suceava, Vasile Mocanu, are șanse mari să fie viitorul prefect al județului. Surse politice afirmă că în momentul de față Vasile Mocanu ar fi prima opțiune pentru postul de prefect, pe lista transmisă la București cu posibili ocupanți ai acestei funcții aflându-se și șeful centrului local Suceava al Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură, Ionel Murariu. Printre cei care ar putea ocupa funcția de prefect se numără și fostul senator PSD de Suceava, Ovidiu Donțu.

Vasile Mocanu a ocupat în ultimii 13 ani funcția de director al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Suceava. Vasile Mocanu este consilieri local, fiind liderul reprezentanților PSD din deliberativ.

Mocanu s-a înscris în PSD la începutul lunii aprilie 2016, după o lungă perioadă în care a fost membru al PNL.

Funcția de prefect este ocupată în momentul de față de Constantin Harasim.