Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat în ședința de astăzi a deliberativului că Transgaz a alocat fonduri în bugetul pentru anul acesta pentru lucrările de construcție a magistralei de gaz de la Pojorâta la Vatra Dornei. Gheorghe Flutur a precizat că a făcut demersurile necesare la Guvern și la Transgaz prin care a solicitat alocarea banilor necesari pentru începerea acestei investiții. El a declarat în cadrul ședinței de ieri a Consiliului Județean că a primit răspuns din partea companiei Transgaz, prin care a fost informat că în bugetul pentru anul 2017 au fost prinse fondurile necesare pentru conducta de la Pojorâta la Vatra Dornei. Flutur a precizat că pentru începerea lucrărilor se așteaptă Hotărârea de Guvern de scoatere din fondul forestier a unei suprafețe de 15 hectare de pădure, Transgaz urmând să plătească circa șase milioane de euro.

Investiţia pentru construcţia conductei de gaz metan pe o lungime de 33 de kilometri este parte a proiectului „Suceava – Utilităţi şi mediu la standarde europene”. În februarie 2010, compania Transgaz a preluat gratuit de la Consiliul Judeţean Suceava conductele de gaz construite prin proiectul „Utilităţi şi mediu la standarde europene”. Este vorba despre tronsoanele Frasin – Pojorîta şi Păltinoasa – Rădăuţi, dar şi despre cele din zona Fălticeni, în lungime totală de peste 100 de kilometri. Tot atunci, Transgaz s-a angajat să continue investiţia în construcţia magistralei de gaz metan până la Vatra Dornei.

Pe de altă parte, Gheorghe Flutur a prezentat în ședința de ieri a CJ concluziile unui audit făcut la modul în care a fost implementat proiectul „Suceava – utilități și mediu la standarde europene”. Flutur a precizat că o primă concluzie ar fi că cele 61 de primării incluse în proiect s-au împrumutat cu 86,3 milioane de lei pentru realizarea unor investiții care ajung în domeniul public al statului. Recomandarea care reiese din concluziile auditului ar fi ca primăriile din proiect să se implice pentru a face demersurile necesare în vederea continuării construcției rețelelor de gaz metan. În același timp, o altă concluzie ar fi ca administrația județeană, ca reprezentantă a asociației celor 61 de primării, să facă demersurile la Ministerul de Finanțe pentru a prelua restul de credit rămas de ramburzat pe componenta de gaze naturale, respectiv 18 milioane de euro. Flutur a precizat că a făcut demersuri în acest sens, o astfel de soluție fiind necesară pentru ca primăriile să nu mai fie nevoite să achite din bugetele proprii ratele și dobânzile la creditul contractat. Gheorghe Flutur a precizat că nu mai vrea să discute dacă „acest proiect a fost bun sau nu” sau să ducă discuțiile într-o zonă „politică pătimașă”.