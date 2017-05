Semifinalele competiției „Arena Bucătarilor” 2017, în acest weekend, la București

Bucureștiul redevine pe 20 și 21 mai capitala gastronomiei românești, odată cu desfășuarea semifinalelor celebrei competiții gastronomice Arena Bucătarilor, organizată de Selgros.

Cele trei semifinale regionale – Moldova-Dobrogea, zona București, respectiv Transilvania-Banat se desfășoară sâmbătă și duminică în incinta Fratelli din București. Programul de desfășurare și lista semifinaliștilor pot fi consultate aici.

În semifinale sunt calificați 24 de chefi aspiranți din toate regiunile țării, care se vor întrece în a impresiona cu abilitățile, inspirația și talentul lor cei șase chefi membri ai juriului – Chefii Marc Galais, Krystian Zalejsk, Liviu Preda, Victor Melian, Cezar Munteanu și Nico Lontras.

Tinerii profesioniști vor afla în momentul începerii competiției ingredientul secret, în jurul căruia vor trebui să dezvolte un preparat „à la carte”. Primii opt dintre cei 24 de semifinaliști se vor califica în marea finală a Arenei Bucătarilor 2017, care va avea loc în noiembrie anul acesta.

Premiul cel mare al Arenei Bucătarilor (în afara a numeroase premii) constă în participarea la competiția internațională Les Chefs en Or (Chefii de aur) de la Paris, anul viitor.

Începând cu anul 2010, Selgros a organizat și găzduit competiția Arena Bucătarilor, concurs destinat gastronomilor din România.

Devenită deja tradiţie, competiţia și-a propus, în cei şase ani de desfăşurare, să premieze priceperea și măiestria celor mai pasionaţi Chefi care demonstrează juriului, prin tehnici ingenioase de preparare a bucatelor, că merită unul dintre premiile oferite de Selgros România.

În anii 2010 și 2011 concursul a avut loc în magazinele Selgros, pentru ca în 2012 să ieșim în stradă, aproape de oameni, în Piața Sfatului din Brașov și pe plajă, La Piazzetta în Mamaia.

În premieră în 2013, cele trei etape preliminare ale competiţiei Arena Bucătarilor Selgros au avut loc online, prin intermediul aplicației dedicate de pe pagina de socializare Facebook/Selgros.Romania, iar Marea Finală s-a desfășurat în magazinul Selgros Brașov. Începând cu acest an competiția Arena Bucătarilor este afiliată competiției internaționale Les Chefs en Or by Transgourmet.

În 2014 etapele preliminare s-au desfășurat online, iar finala la București, în Piața Enescu. Odată cu Arena Bucătarilor au avut loc competițiile Arena Barmanilor, Arena Bloggerilor și, în premieră, Arena Bucătărașilor, dedicată micilor chefi.

Din 2015, competiția de suflet a Selgros România, Arena Bucătarilor, crește și mai mult în amploare atrăgând foarte mulți chefi bucătari în jurul ei. Câștigătorul din 2015 a avut o misiune foarte grea în a reprezenta România și Selgros România în cadrul competiției internaționale Les Chefs en Or 2016.

Am continuat și în 2016 să căutam cel mai bun chef bucătar din România, pe care l-am trimis în Anglia la training cu Chef Claudio Costea, membru al juriului finalei.