Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Iași va organiza la Camera de Comerț și Industrie Suceava un seminar de informare cu privire la programul „Start Up Nation România”. Seminarul va avea loc miercuri, 22 martie a.c., de la ora 10:00, în prezența secretarului de stat cu participarea secretarului de stat din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Harry Ilan Laufer, și a secretarului de stat din cadrul Secretariatului General al Guvernului, Adrian Mlădinoiu.

Prin programul „Start-up Nation România”, antreprenorii vor putea obține fonduri nerambursabile de la stat de până la 200.000 de lei fiecare, circa 44.000 euro, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile. Pentru program, Guvernul a stabilit un buget total de 500 de milioane de lei, credite bugetare, în anul 2017, cu posibilitatea de a ridica limita maximă de cheltuieli la 1,7 miliarde de lei, prin credite de angajament, în funcție de cerere și de posibilitățile bugetare ale statului. Programul Start-up Nation România se adresează persoanelor care au deja afaceri, sau vor să intre înceapă o activitate nouă, fondurile fiind alocate pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii și dezvoltarea spiritului antreprenorial.

În total, Guvernul României a anunțat că își propune să finanțeze prin acest program, în anul 2017, circa 10.000 de întreprinderi mici și mijlocii noi, prin motivarea tinerilor pentru a rămâne în țară, unde să desfășoare activități de antreprenoriat.

Președintele executiv al CCI Suceava, Lucian Gheorghiu a explicat că obiectul finanțării va trebui să se încadreze în unele din următoarele categorii eligibile: echipamente, mașini, utilaje, instalații, aparatură, instrumente de măsură și control; echipamente IT, aparatură birotică, mobilier, sisteme de protecție, instalații de economisire a energiei; active necorporale (software), chirii spații de lucru, pagini; cursuri de antreprenoriat, consultanță etc.

Legat de modalitatea de evaluare a proiectelor trebuie spus că pe site-ul de internet al finanțatorului, www.aippimm.ro/categorie/comunicate/ există deja prezentate o serie de criterii de evaluare a planului de afaceri.

Grila de evaluare propusă vizează mai multe condiții, printre care și crearea de locuri de muncă permanente.

Trebuie spus că aplicația on line prin care antreprenorii vor putea să se înscrie pentru obținerea sumei de până la 44.000 de euro ar putea fi deschisă de pe 2 mai 2017.