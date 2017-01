Haloul solar a fost semnul care a prevestit schimbarea bruscă a vremii. Acest fenomen rar întâlnit a fost semnalat de lucrătorii de la Staţia meteo Poiana Stampei. Spectacolul oferit de fenomenul meteo a putut fi admirat aproape jumătate de oră, mulţi dintre cei care l-au observat imortalizându-l. Specialiştii spun că astfel de fenomene sunt foarte rare, ultimul halou solar observabil din această zonă, înregistrându-se în urmă cu peste 30 de ani.

Haloul solar (nimb sau aureolă) este determinat de refracţia luminii solare la trecerea prin nori de mare altitudine care conţin cristale de gheaţă. În tradiţia populară prevesteşte stricarea vremii. Refracţiile în jurul soarelui se datorează norilor Cirus, care au o înălţime de 6-12 kilometri şi sunt formaţi din cristale de gheaţă, care au o temperatură de minus 25-35 grade Celsius. Pentru ca halolul să se formeze, razele soarelului trebuie să treacă prin nori sub un anumit unghi.