Prefectura Suceava a anunțat că luni, 23 ianuarie, Serviciul Județean de Pașapoarte va funcționa normal, adică în intervalul orar 08.30-16.30. Însă, taxa pentru eliberarea pașaportului va trebui achitată la unitățile poștale, întrucît ghișeul de Trezorerie din incinta serviciului va fi închis. Unitățile poștale vor fi închise pe 24 ianuarie, dar au program normal luni. Prefectura a mai informat că tot pe 23 ianuarie, Serviciul Permise și Înmatricultări Auto va asigura doar examinarea candidaților la proba de traseu pentru obținerea carnetului. Angajaţii din sectorul bugetar vor avea 4 zile libere cu ocazia sărbătoririi Micii Uniri. Guvernul a declarat zi liberă şi data de 23 ianuarie, făcînd legătura între week-end-ul 21-22 ianuarie şi 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române.

