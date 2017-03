Guvernul României a adoptat astăzi o hotărâre prin care a fost numit un nou subprefect al județului Suceava. Este vorba despre Silvia Boliacu, aceasta angajată până în momentul de față în cadrul Consiliului Județean Suceava. Tot astăzi, Guvernul a adoptat o hotărâre cu privire la încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției de subprefect a județului Suceava de către Ionuț Crețuleac.

În ceea ce o privește pe Silvia Boliacu, acesta va exercita funcția de subprefect tot cu caracter temporar, prin detașare.

Prin numirea Silviei Boliacu în funcția de subprefect, Instituția Prefectului Suceava are o conducere exclusiv feminină. Asta după ce în cursul săptămânii trecute în funcția de prefect a fost numită Mirela Adomnicăi.