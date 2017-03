SIMEX a primit Diploma de Excelență pentru cea mai bună prezentare de mobilă la Expoziția Internațională de Mobilă Kiev

Comunicat de presă: În perioada 15-18 martie 2017 producatorul de mobila romaneasca SIMEX a participat la Expozitia Internationala de Mobila «Forum Kiff», Kiev Ucraina (http://www.kiff.kiev.ua/) unde a primit Diploma de Excelenta pentru cea mai buna prezentare de mobila. In atasament puteti viziona diploma si fotografii. Aceasta este ce mai mare expozitie de mobila din Ucraina la care participa (expun mobila) companii din toata lumea. Vizitatorii sunt nu numai din Ucraina ci din toate republicile ex-URSS, Europa, Asia si nu numai.

Acest premiu demonstreaza inca odata faptul ca brandul SIMEX, respectiv industria romaneasca de mobila cu toate greutatile prin care trece are valori si resurse apreciate la nivel international. Cand spun greutati, ma refer in primul rand la faptul ca in ultimii ani statul roman nu prea sustine industria romaneasca de mobila, spre exemplu compania SIMEX a participat la Expozitia Internationala din Kiev cu fonduri proprii. De asemenea, in ultimii ani SIMEX nu a participat la expozitia Internationala de Mobila de la Moscova din cauza ca statul roman nu a mai oferit sustinere. Pentru cei care nu stiu, trebuie precizat ca in toate „tarile normale” articiparile la expozitiile de profil sunt sustinute/ subventionate de catre stat.

In tarile din spatiul ex-URSS mobila romaneasca este cotata, perceputa si vanduta ca fiind cea mai buna si eleganta mobila din lume. Producatorul roman trebuie sustinut sa-si expuna mobila in tarile unde mobila romaneasca este cotata, perceputa si vanduta ca fiind cea mai buna si eleganta mobila din lume. Daca fabricile romanesti de mobila nu vor fi sustinute sa participe la urmatoarea expozitie de mobila din Moscova noiembrie 2017 riscam sa pierdem definitiv piata rusa, respectiv URSS. Acest lucru ar fi o mare pierdere penrtru Romania.

Noi romanii, am putea face din mobila romaneasca pe plan international exact ceea ce au facut nemtii din masina Mercedes. Mobila romaneasca detine o imagine foarte buna pe piata internationala a mobilei, fara doar si poate mobila romaneasca ar putea deveni un brand mondial de top cu reprezentante in toate tarile lumii din Moscova pana la Sydney. Romania ramane una din tarile europene cu o puternica traditie in industria prelucrarii lemnului, fapt demonstrat de cresterea continua a exporturilor in acest sector.

In viziunea cumparatorului de mobila din spatiul ex-URSS brandul SIMEX este „mercedesul romanesc”. Brandul de mobila romaneasca s-a nascut in perioada Uniunii Sovietice cand erau cozi imense la marfurile fabricate in Romania si nu degeaba se spune ca fiecare copil sovietic a fost “conceput” intr-un pat pe care scria “Fabricat in Romania”.

Piata din zona ex-URSS a fost, este si va fi o alternativa stabila si de viitor pentru Romania nu numai in sfera productiei de mobila ci si in domeniul produselor textile, alimentare, incaltaminte, tot ce cuprinde industria usoara si grea etc. Aici este loc pentru toti producatorii din Romania. Este nevoie de dorinta si vointa politica! Relansarea relatiilor comerciale dintre Romania si spatiul ex-URSS pentru Romania ar insemna relansarea economiei nationale.

In spatiul ex-URSS „Made in Romania” (inca) reprezinta pentru tara noastra o carte de vizita serioasa care garanteaza calitatea. Potentialul economic al Romaniei este imens pentru extinderea afacerilor in republicile ex-URSS. Nicaieri pe fata pamantului PRODUSELE/ MARFURILE ROMANESTI nu sunt atat de apreciate, dorite si asociate intodeauna cu calitatea asa cum sunt in fostele republici sovietice.

Eu personal, cunosc foarte bine si sunt zilnic in contact cu piata din tarile ex-URSS, fac afaceri cu rusii de 26 de ani. Din pacate clasa politica din Romania nu prea a facut nimic ca sa sustina exporturile pe aceasta destinatie. Asteptam relansarea relatiilor comerciale dintre Romania si tarile ex-URSS, care pentru Romania ar insemna relansarea economiei nationale. Daca nu putem politic ar trebui sa putem economic asa cum pot Germania, Austria, Franta, Italia, Spania, etc.

Recastigarea de catre Romania a pietei din Rusia si zona ex-URSS prin dezvoltarea exporturilor romanesti ar genera o adevarata si reala expansiune economica romaneasca pe plan extern. Promovarea exporturilor ajuta la dezvoltarea productiei interne, duce la crestere economica si la crearea de noi locuri de munca. In acest fel toate orasele din Romania ar beneficia de multe fabrici care ar oferi locuri de munca romanilor.

La standul SIMEX in cadrul Expozitiei Internationale de Mobila din Kiev, Ucraina, am avut un trafic intens de vizitatori, majoritatea fiind oameni de afaceri, reprezentanti magazine/ comercianti de mobila (dar si persoane fizice) cu care SIMEX a stabilit contacte de colaborare reciproc avantajoase. Printre avalansa de vizitatori au fost si doi oameni de afaceri din MONGOLIA, care au venit la acest eveniment special pentru mobila romaneasca SIMEX.

Oaspetii si viitorii nostri parteneri din Mongolia au afirmat ca in tara lor mobila romaneasca este apreciata, dorita si cunoscuta inca de pe vremea URSS. De asemenea, au vorbit foarte frumos despre incaltamintea si textilele romanesti, enumerand mai multe marci si fabrici romanesti (dintre care majoritatea au fost taiate la fier vechi sau au ajuns centre comerciale la “indicatiile” conducatorilor de la Bruxelles, pe motiv ca astfel de fabrici nu mai sunt “rentabile”….cu aceasta ocazie doresc sa invit in delegatie cu mine in zona ex-URSS pe politicienii care sustin aceasta idee de nerentabilitate a fabricilor romanesti.

Si-au exprimat indignarea ca dupa anii 90′ in Mongolia nu se mai gasesc marfuri “Made in Romania”…..chiar au intrebat de ce conducatorii nostrii nu mai exporta marfuri romanesti in tarile unde acestea sunt cerute si apreciate la unison de catre cumparatori ??