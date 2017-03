Smiley sarbatoreste live 10 ani de cariera solo in concert, pe 1 iunie, la Arenele Romane

Smiley va sarbatori live 10 ani de cariera solo printr-un concert-eveniment, pe 1 iunie, la Arenele Romane, organizat de HaHaHa Production si BestMusic Live Concerts. Artistul, care este deja la al treilea concert consecutiv de 1 iunie, la Arenele Romane, promite pentru anul acesta o supradoza de emotie, intoarceri in istoria sa artistica pe note din prezent, confesiuni muzicale, invitati speciali și multe alte surprize pentru public.

“Nimic nu se compara cu felul in care ma simt in timpul concertului de 1 iunie. Si acum daca inchid ochii, ma simt acolo, pe scena aia, fericit, dupa fiecare piesa cantata. Privesc spre public, il aud, il simt, imi bate in inima si e totul ca un vis. Multumesc pentru 10 ani in care traiesc in acest vis frumos alaturi de voi si va astept sa ne cantam sufletele pe 1 iunie, la Arene.”, spune Smiley.

Doar 4200 de bilete vor fi puse in vanzare pentru concertul Smiley-10 ani, din 1 iunie, de la Arenele Romane, pentru ca publicul sa aiba loc sa danseze si sa se bucure in voie. In 2015 si 2016, concertele din 1 iunie sustinute de Smiley au fost sold-out in doar cateva saptamani.

Biletele se gasesc in format electronic pe http://www.iabilet.ro/bilete-smiley-10-ani-pe-1-iunie-la-arenele-romane-28463/ si in reteaua fizica iabilet.ro/retea : Magazinele Flanco, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX – Telekom, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Hard Rock Cafe, Beraria H, Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman si pe terminalele self-service ZebraPay din toata tara.

Biletele au urmatoarele preturi:

- earlybird la oferta: 199 Lei categoria A, 129 Lei categoria B, 69 Lei categoria C pana pe 15 aprilie

- presale: 219 Lei categoria A, 139 Lei categoria B, 79 Lei categoria C pana pe 1 iunie

- la intrare: 250 Lei categoria A, 150 Lei categoria B, 100 Lei categoria C

Harta Locatie: www.bestmusic.ro/harta-bilete.jpg

Categoria A: cu loc in tribuna sectoarele K si E, categoria B: fara loc in fata scenei, categoria C cu loc pe scaun sau fara loc (in picioare), in spatele Categoriei B, in Arena. Sunt in vanzare cate 600 de bilete la categoriile A si B si doar 3000 la categoria C.

Incepand cu data de 15 martie, biletele se vor gasi si in retelele eventim.ro si bilete.ro

Locurile pe scaune se ocupa in ordinea sosirii la locatie, acestea neavand numere alocate. Concertul are loc in aer liber! Consultati programul final al evenimentului pe Facebook sau pe bestmusic.ro cu 3 zile inainte de concert.

Detalii despre eveniment se gasesc pe www.smiley.ro, www.bestmusic.ro si pagina de Facebook dedicata evenimentului.

Un eveniment BestMusic Live Concerts si HaHaHa Production