Şofer cercetat după ce a circulat cu un permis fals din Ucraina

Un bărbat de 39 de ani, din Hănțești, este cercetat pentru conducerea fără permis a unui vehicul, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals. Ieri, în jurul orei 16.30, mașina condusă de el a fost oprită pentru control de un echipaj de poliție, pe strada Traian Vuia din Suceava. Cînd i s-au solicitat actele, bărbatul le-a prezentat polițiștilor un permis auto eliberat de autoritățile ucrainene. Din verificări a rezultat că bărbatul are permisul de conducere anulat, iar documentul prezentat este fals.

