Cristian Bordeanu, șoferul care a rupt semaforul din intersecţia Nordic din Suceava, în a treia zi de Crăciun, a ajuns în arestul Poliției. Potrivit unui comunicat de presă, Cristian Bordeanu, a fost introdus în arestul IPJ Suceava în cursul zilei de miercuri, în baza mandatului de arestare preventivă emis de Judecătoria Suceava la data de 30 decembrie 2016, pentru 30 de zile. Cel în cauză a fost localizat şi identificat în jurul orei 15.40, fiind reţinut şi introdus în arestul poliţiei. Inculpatul figura urmărit la nivel naţional din ultima zi a anului trecut. Reamintim că pe numele său a fost emis mandatul de arestare preventivă pentru 30 de zile, pentru comiterea infracțiunilor de ”conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” și ”conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, constând în aceea că ”la data de 27.12.2016 (…) fără a deține permis de conducere și având o alcoolemie peste limita legală, a condus autoturismul, pe bulevardul George Enescu (…). Înainte de a ajunge în intersecția cu strada Universității, conducătorul auto a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat în impact cu stâlpul metalic de susținere a semaforului electric amplasat în zona intersecției”.

Accidentul provocat de Cristian Bordeanu a avut loc în a treia zi de Crăciun, el fiind la volanul unui autoturism Mercedes break. Acesta circula pe bulevardul George Enescu, dinspre „Curcubeul” iar în momentul în care a ajuns în apropierea intersecţiei de la „Nordic” a scăpat de sub control maşina, a intrat pe scuarul care delimitează ieşirea spre str. Universităţii şi a pus la pământ stâlpul pe care era montat semaforul. Şoferul a rămas încarcerat în maşină, poliţiştii ajunşi la faţa locului constatând că acesta mirosea a alcool. Printr-o minune, o femeie care se afla în apropierea locului în care a avut loc accidentul a scăpat cu viaţă, ea suferind doar un atac de panică.