Sofia Vicoveanca (75 de ani) are nu numai o voce de aur, ci şi un condei preţios. A aşternut pe hârtie peste 100 de poezii, volumul urmând a vedea în curând lumina tiparului, informează click.ro.

În aşteptarea acestei cărţi valoroase, solista de muzică populară publică pe reţelele sociale diverse creaţii de-ale ei, pentru a afla părerea fanilor: „Eu nu cutez să-mi fac planuri, căci nu ies din Voia Celui de Sus. Dar am orizonturi. Am melodii gata, text şi muzică. Am colinde. Am cântece neştiute (…) Fără muncă nimic nu se poate”, a declarat solista într-un interviu pentru ”Formula As”, conform sursei citate.

Citeşte articolul complet pe: http://www.click.ro/vedete/romanesti/sofia-vicoveanca-lansez-un-volum-cu-100-de-poezii