Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava, unitate care se află în subordinea Consiliului Judeţean va practica în acest an 181 de servicii medicale cu două mai multe faţă de anul trecut. Lista cu serviciile şi tarifele aferente a fost aprobată în ultima şedinţă ordinară a deliberativului judeţean de anul trecut. Cele două servicii medicale noi sunt: angio cerebral, vase cervicale, aortă, artere pulmonare care costă 400 de lei şi angio membre superioare şi inferioare care costă 500 de lei. Lista aprobată de Consiliul Judeţean arată că 22 dintre serviciile medicale existente reprezentând circa 12% din total vor avea în acest an tarife mai mari faţă de anul trecut. Astfel pentru o ecografie de organ tariful se majorează de la 20 la 50 de lei, pentru o ecografie mamară de la 35 la 70 de lei, pentru o tomografie cu substanţă de contrast- abdomen-pelvis de la 400 la 600 de lei iar pentru o tomografie cu substanţă de contrast-torace- abdomen-pelvis de la 450 la 800 de lei. Consultaţiile vor costa de asemenea mai mult. Astfel în cazul unui medic primar tariful la consultaţii va creşte de la 50 la 100 de lei, în cazul unui medic specialist de la 40 la 80 de lei iar în cazul unui medic doctor în medicină tariful va sări de la 50 la 120 de lei. În acest an va creşte şi tariful pentru servirea mesei la cerere. Un prânz va costa 6 lei faţă de 4,5 lei în 2016 iar masa pentru o zi întreagă va ajunge la 12 lei mai scumpă cu 3 lei faţă de anul trecut. Un EKG va fi mai scump cu 5 lei iar un examen fund de ochi cu 10 lei.

Tarife diminuate pentru două servicii medicale

În cazul unui număr de două servicii medicale Spitalul Județean a diminuat tarifele. Este vorba de tomografii cu substanță de contrast-cap-membre-coloană unde tariful scade de 400 la 300 de lei şi histerosalpingografie unde tariful scade de la 300 la 200 de lei. Celelalte tarife vor rămâne neschimbate. Astfel o injecţie intramusculară va costa 5 lei, una intravenoasă 10 lei cât o spălătură gastrică iar o operaţie cezariană la cerere 600 de lei.