La sfarsitul saptamanii trecute, dansatorii sportivi romani au participat in doua competitii din calendarul Federatiei Internationale de Dans Sportiv (WDSF). In prima dintre ele, desfasurata la Laussane in Elvetia, perechea Marco Sirocchi-Kilin Dora, reprezentanta noastra, s-a impus in competitia WDSF Open Adult Standard, urcand pe cea mai inalta treapta a podiumului la aceasta categorie.

In cea de-a doua competitie europeana, gazduita de capitala Belarusului, perechea Rares Cojoc-Andreea Matei a fost la un pas de podim, clasati pe locul IV, in concursul Minsk World Open la categoria Standard.

La sectiunea World Open Latin sustinuta tot la Minsk, perechea Ion Alexandru-Andreea Toma s-a clasat pe locul V in finala iar perechea Stefan Grigore-Laura Filipescu au incheiat competitia pe VII. Reaminitim ca, in dansul sportiv toti finalistii sunt medaliati, iar ocupantii podiumului primesc si cupe.

In urma acestor rezultate Ion Alexandru-Andreea Toma a intrat în top 25 mondial la secțiunea latino,iar Rares Cojoc-Andreea Matei este la un loc de topul 25 mondial dansuri standard.

Adult Standard

WDSF Open Lausanne – Switzerland 25 March 2017

RANKING FINAL

1.Marco Sirocchi – Kilin Dora//ROU

2.Gabriele Castellani – Iana Zaitceva//ITA

3.Alessandro Lippi – Sofiya Aksenchyk//ITA

4.Mikhail Strelnikov – Anastasia Volzhina//LUX

5.Alexandru Pogor – Katrina Rose Briony North//ENG

6.Martin Sramka – Erika Ferrara//SVK