Statuia ecvestră a domnitorului Ștefan cel Mare va fi reabilitată din fondurile primăriei

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunţat că, în cinstea Centenarului Unirii, statuia ecvestră a lui Ştefan cel Mare de la Cetate va fi reabilitată. Lucrările se vor executa din fonduri proprii, după ce încercările de a face rost de finanţare din altă parte au eşuat. Conform primarului, calendarul de activităţi pentru Centenarul Marii Uniri trebuie finalizat pînă pe 30 iunie 2017. Pînă la demararea procedurii de licitaţie, Primăria mai are nevoie de un aviz de la Ministerul Culturii, care ar putea fi eliberat săptămîna aceasta.

, 9.0 out of 10 based on 1 rating