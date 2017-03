Topul metodelor de dezvoltare profesională preferate de directorii companiilor din România pentru liderii din organizații sunt: învățarea la locul de muncă, training-urile pentru echipă susținute de traineri interni, urmate de cele susținute de traineri externi, precum și training-urile deschise și workshop-urile interactive, pentru a încuraja învățarea prin schimb de experiență. Acestea sunt o parte dintre concluziile relevate de cel mai recent studiu realizat de platforma de afaceri Business Days, în avanpremiera primei ediții din acest an organizate sub egida Business Days, care va avea loc la Iași, în perioada 5-6 aprilie, in cadrul Congress Hall-Palas Mall Iași.

,, Începând cu 2017, am extins cadrul de cercetare al studiului pe care il efectuăm deja de 15 ediții în mediul de business românesc , înainte de fiecare eveniment Business Days. Alături de antreprenorii și factorii de decizie din companii (CEO, GM), am destinat studiul și managerilor de departamente, cu un focus special pe departamentele de HR, Comercial, Marketing, Comunicare, Operațional și Financiar. Motivația acestei alegeri se datorează faptului că ne dorim să înțelegem cât mai specific care sunt provocările și preocupările specifice atât top managementului, cât și managerilor de departamente. Astfel, putem să oferim cele mai relevante modalități prin care antreprenorii și managerii să aibă acces la înțelegerea noilor trenduri în business și a modului în care acestea le influențează activitatea profesională. De asemenea, putem sa creăm cele mai de impact modalități de dezvoltare ale competențelor lor și ale oamenilor din subordinea lor. ” arată Laszlo Pacso, fondator și coordonator proiecte Business Days.

Analizând preocupările majore din acest an ale mediului de afaceri, cercetarea realizată de Business Days relevă o diferență de percepție între HR Manageri și CEO/General Manageri, legată de principalele nevoi de dezvoltare profesională a liderilor din organizație. Cei dintâi au în vedere, cu prioritate, dezvoltarea abilităților de comunicare în exteriorul organizației (4,5/5, unde 5 reprezintă punctajul maxim), dezvoltarea capacității de inovare și de îmbunătățire a proceselor și a sistemelor (4,33/5), dezvoltarea abilităților de motivare (4,33/5), dezvoltarea abilităților de a crea și dezvolta echipe (4,17/5). Pe de altă parte, prioritățile aflate în clasamentul CEO/General Managerilor sunt: dezvoltarea abilităților de a crea și dezvolta echipe (4/5), dezvoltarea abilităților de management – planificare, organizare, control, evaluare, raportare, bugetare, implementare (3,8/5), dezvoltarea abilităților de leadership (3,73/5), dezvoltarea abilităților de a lua decizii (3,73/5) și dezvoltarea abilităților de marketing (3,73/5). Observam că topurile se întrepătrund în ceea ce privește un singur aspect, respectiv crearea și dezvoltarea echipei, în rest prioritățile celor două categorii de manageri sunt diferite.

Conform studiului Business Days, atunci când participă la evenimente, managerii și antreprenorii preferă sesiunile pragmatice, axate pe studii de caz, exemple de bună practică, învățarea prin schimb de experiență, interactivitatea, dezbaterile pro și contra, feedback-ul direct, de preferat din mai multe surse. Atentia managerilor departamentelor de marketing este concentrată în primul rând pe marketingul b2b și pe customer engagement. Coordonatorii departamentelor comerciale și relații cu clientii sunt interesați, cu prioritate, de dezvoltarea abilităților de vânzare și negociere, managementul echipei, coordonarea vânzărilor și managementul relațiilor cu clienții. În ceea ce îi privește pe managerii de HR, pe primul loc în clasamentul preocupărilor acestora se află atragerea talentelor în organizație, metode moderne de recrutare și selectie a talentelor, metode moderne de motivare a personalului, metode moderne de creștere a angajamentului personalului și brandul de angajator. Pentru CEO/General Manageri, importante sunt ariile privind managementul și dezvoltarea afacerii, atragerea talentelor în echipă, recrutarea și selecția talentelor, organizarea și modelarea afacerii, leadership, dezvoltarea echipei, cultura organizațională, managementul performanței și planificarea strategică.

Un aspect interesant evidențiat de cercetare este legat de preferințele privind instruirea profesională a oamenilor din subordine. Managerii departamentelor comerciale și de marketing preferă ca dezvoltarea acestora să se facă preponderent în exteriorul organizației, spre deosebire de HR și CEO, care de aceasta dată sunt aliniați în alegeri, respectiv învățarea la locul de muncă și training-uri pentru echipă organizate cu traineri interni.

Cercetarea efectuată de Business Days s-a derulat pe un eșantion de 130 de antreprenori, top manageri, manageri ai departamentelor de HR, Marketing, Comunicare, Comercial, Operațional și Financiar și profesioniști, ca preambul pentru Iași Business Days 2017, ediție care deschide seria evenimentelor de afaceri Business Days din acest an.

Noutăți și oportunități oferite de Iași Business Days

La ediția din 2017 a Iași Business Days, care va avea loc în perioada 5-6 aprilie, sunt așteptați peste 600 de oameni de afaceri din regiunea de Nord-Est a României, dar și din Republica Moldova. Evenimentul va avea loc la Congress Hall- Palas Mall Iași și aduce câteva noutăți în ceea ce privește oportunitățile oferite. Pentru a crește utilitatea și relevanța participării la eveniment, au fost create rute speciale pentru profesioniștii care vor să se concentreze doar pe:

o managementul resurselor umane (marcate [HR]);

o dezvoltarea abilităților comerciale și a relațiilor cu clienții (marcate [COM] sau [sales]);

o dezvoltarea abilităților de marketing, comunicare și relații publice (marcate cu [MK]);

o dezvoltarea abilităților de management și business development (marcate cu [MAN] sau [management]).

Vor exista momente speciale dedicate generării de oportunități și business networking, prin mărirea pauzelor de la începutul sesiunilor și de la finalul acestora, numite Power Networking Breaks. Momentele de networking de la începutul fiecarei zile vor avea câteva sesiuni de know-how circle, unde specialiști dintr-un anumit domeniu profesional se întâlnesc, schimbă idei, oferă business feedback și învață unii de la alții. Mai multe detalii despre program, speakeri și opțiunile de înscriere puteți găsi la adresa https://www.businessdays.ro/Evenimente/Iasi-Business-Days-2017. Până în data de 19 martie, cei interesați beneficiază de oferta early bird, constând într-o reducere de 10%.

