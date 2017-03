Respondenții studiului realizat de Nice Insight au apreciat excelența operațională în colectarea datelor despre temperatură și serviciile de gestiune

UPS (NYSE:UPS) și Marken sunt furnizori de top în colectare datelor despre temperatură și servicii de administrare pentru materiale de studiu clinic, potrivit studiului Clinical Supply Chain Logistics Survey 2017, realizat de Nice Insight. Rezultatele studiului au fost publicate în ediția din luna martie al Pharma’s Almanac, un supliment trimestrial al American Pharmaceutical Review. Nice Insight, departamentul de cercetare al That’s Nice, A Science Agency, cu sediul la New York, a realizat primul studiu de piață de măsurare a percepției industriei farmaceutice asupra celor mai importanți furnizori de servicii de logistică și distribuție la nivel mondial.

Nice Insight a intervievat 320 de directori de logistică pentru industria medicală din organizații mari și mijlocii din SUA, Europa și Asia. UPS/Marken au obținut constant cel mai mare scor în rândul respondenților la categoriile referitoare la capabilitățile tehnice, operaționale și de servicii. Rezultatele studiului au fost publicate după anunțul și finalizarea achiziției Marken de către UPS, cele două branduri numărându-se printre cei 22 de furnizori de top evaluați pe segmentul serviciilor de logistică pentru industriile farmaceutică și de biotehnologie.

„UPS și Marken sunt onorate să primească recunoașterea industriei pentru cei mai buni prestatori de servicii pentru studiile clinice”, a declarat Geoff Light, președinte UPS pentru strategie logistică în industria medicală. „Îmbunătățirea stării de sănătate prin intermediul unor medicamente și vaccinuri sofisticate începe cu studii experimentale de succes, iar un sistem de logistică optimizat este o componentă integrantă a cercetării și dezvoltării în industria medicală.”

Serviciile de logistică pentru domeniul medical reprezintă o prioritate strategică pentru UPS, iar în 2016 compania a anunțat extinderea capacităților pentru studii clinice. De asemenea, în decembrie 2016, UPS și-a continuat investițiile pentru a-și îmbunătăți competențele în aceste, prin achiziția Marken. Marken lucrează îndeaproape cu clienții din segmentul studiilor clinice și cu centrele de analiză pentru a colecta și transporta medicamente, materiale de studiu clinic și probe biologice. Marken este o companie lider în industrie, fiind cunoscută pentru calitatea serviciilor oferite, livrarea la timp, flexibilitatea de a gestiona schimbările, expertiza în domeniul reglementărilor și buna înțelegere a nevoilor clienților. Rețeaua globală Marken poate susține cererea tot mai mare pentru servicii orientate direct către pacient și manipularea în siguranță a materialelor utilizate în terapii celulare și genetice.

„Creșterea explozivă a terapiilor celulare și genetice reprezintă un bun exemplu de cercetare clinică ce necesită un lanț de aprovizionare eficient organizat, susținut de o echipă cu experiență în soluții logistice pentru terapii complexe”, a declarat Wes Wheeler, CEO Marken. „Ne bucură încrederea pe care industria farmaceutică o are în capabilitățile Marken, iar noi vom continua să ne dezvoltăm și să inovăm cu sprijinul UPS, pentru a ne asigura că rămânem lideri globali pentru această industrie.”

Nice Insight a realizat studiul Clinical Supply Chain Logistics Survey „pentru a fi la curent cu percepțiile din piață referitoare la furnizorii de servicii de logistică pentru studii clinice și de servicii de management al datelor”, spune Steve Kuehn, director executiv de conținut That’s Nice LLC și redactor-șef Pharma’s Almanac. „Distribuția de consumabile pentru studii clinice presupune controale stricte de temperatură, monitorizare și o sferă largă de alte soluții specializate, iar noi vrem să aflăm care sunt, în opinia organizațiilor, liderii în industria de distribuție și logistică.”

Rezultatele studiului vor fi prezentate în cadrul următoarei conferințe a asociației Drug, Chemical and Associated Technologies (DCAT) și distribuite participanților din sectorul farmaceutic de dezvoltare și producție. Rezultatele vor fi, de asemenea, prezentate la Interphex, un eveniment dedicat profesioniștilor din industrie, în care vor fi prezentate dispozitive cu utilizare în domeniile farmaceutic, biotehnologie și medical. Ambele conferințe au loc în luna martie, la New York.

Despre UPS

UPS (NYSE: UPS) este lider global în logistică, oferind o gamă largă de soluții, inclusiv pentru transportul de colete și cargo, facilitând comerțul internațional și implementând tehnologie avansată pentru a gestiona mai eficient lumea afacerilor. Cu sediul principal în Atlanta, UPS deservește mai mult de 220 țări și teritorii din întreaga lume. Compania poate fi găsită online la ups.com, iar blogul corporativ poate fi vizitat la longitudes.ups.com. Pentru a obține știri UPS direct, vizitați pressroom.ups.com/RSS sau urmăriți @UPS_News.

Despre UPS Healthcare

UPS oferă cele mai bune soluții de logistică și distribuție și expertiză de conformitate pentru companiile producătoare de dispozitive pentru domeniile farmaceutic, biofarmaceutic și medical. UPS dispune de peste 60 de facilități dedicate domeniului medical și peste 650.000 de metri pătrați de spațiu de distribuție în domeniul medical conform cu cGMP sau cGDP. De asemenea, UPS administrează cea mai mare rețea de locații de depozitare cu 950 de locații. Pentru coletele care necesită transport în medii cu temperaturi stricte, de la CRT la criogenie și pentru cele care necesită o monitorizare non-stop, UPS oferă serviciile UPS Temperature True™ și UPS Proactive Response™. UPS se angajează să extindă capacitățile dedicate segmentului medical, inclusiv prin achizițiile recente ale Marken, CEMELOG și Poltraf, pentru a satisface nevoile complexe și într-o permanentă evoluție ale sectoarelor medical și științele vieții. Pentru mai multe informații, accesați ups.com/healthcare.

Despre Marken

Marken este o filială deținută integral de UPS. Marken este singura organizație din industria logistică și de distribuție orientată către pacient și dedicată 100% industriilor farmaceutică și științele vieții. Marken este lider în serviciile de tip Direct to Patient și transportul de probe biologice și dispune de o rețea de depozite și hub-uri logistice de ultimă oră conforme GMP în 45 de locații din întreaga lume pentru depozitarea și distribuirea de materiale pentru studii clinice. Cei peste 720 de angajați Marken gestionează 50.000 de transporturi biologice și de medicamente în fiecare lună, la temperaturi variate, în mai mult de 150 de țări. Servicii suplimentare, cum ar fi producția de kit-uri biologice, materiale de aprovizionare auxiliare, stocare și distribuție, verificarea culoarelor de transport și a calificărilor, precum și oferirea de consultanță în reglementare, conformitate și GDP poziționează Marken pe un loc unic în industria farmaceutică și logistică.