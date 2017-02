Suceava ocupă locul patru în topul celor mai frumoase orașe din România

Municipiul Suceava se află pe locul 4 într-un clasament al celor mai frumoase orașe din România. Primarul Ion Lungu a spus că topul a fost alcătuit de un site de turism din Anglia și că înaintea Sucevei sînt Sibiul, Timișoara și Brașovul. El a precizat că locurile 5-10 sînt ocupate, în ordine, de Cluj-Napoca, Bușteni, Sighișoara, Constanța, Iași și Oradea. Ion Lungu a subliniat că se bucură de faptul că Suceava este în topul 10 al celor mai frumoase orașe din țară, iar locul 4 este unul onorant.

