Suceviţa şi Pojorâta au devenit staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local

Comuna Sucevița a fost atestată astăzi, de Guvern, ca stațiune turistică de interes național. De asemenea, comuna Pojorîta a primit statutul de stațiune turistică de interes local. Executivul a informat că prin promovarea ca stațiuni turistice de interes național sau local, localitățile au șanse mari în atragerea de finanțări nerambursabile, în condițiile în care unele programe de finanțare impun existența atestării ca stațiune turistică. În județul Suceava erau deja atestate ca stațiuni turistice de interes național municipiile Vatra Dornei și Cîmpulung Moldovenesc și orașul Gura Humorului.

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, a ţinut să precizeze că încă de anul trecut au fost începute demersurile pentru ca Suceviţa să fie declarată staţiune turistică de interes naţional, acest lucru concretizându-se prin decizia de ieri a Guvernului. El a apreciat şi faptul că Pojorâta a obţinut statutul de staţiune turistică de interes local. „România are 43 de staţiuni turistice de interes naţional, dintre care patru sunt la noi în judeţ. „Prin promovarea ca stațiuni turistice de interes național sau local, aceste localități au șanse mari în atragerea de finanțări nerambursabile. Asta în condițiile în care unele programe de finanțare impun existența acestor atestări”, a spus Flutur. El a adăugat că personal îşi doreşte ca şi alte localităţi din judeţ merită să obţină cel puţin statutul de staţiuni turistice de interes local, amintind aici Mălini, Vama, Cârlibaba, Ciocăneşti, Putna, Mănăstirea Humorului sau Cacica. „Cu acordul autorităţilor locale din aceste comune vom face toate demersurile necesare pentru începerea procedurilor necesare”, a declarat preşedintele CJ Suceava.