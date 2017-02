Suceviţa şi Pojorâta au devenit staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local

Comuna Sucevița a fost atestată astăzi, de Guvern, ca stațiune turistică de interes național. De asemenea, comuna Pojorîta a primit statutul de stațiune turistică de interes local. Executivul a informat că prin promovarea ca stațiuni turistice de interes național sau local, localitățile au șanse mari în atragerea de finanțări nerambursabile, în condițiile în care unele programe de finanțare impun existența atestării ca stațiune turistică. În județul Suceava erau deja atestate ca stațiuni turistice de interes național municipiile Vatra Dornei și Cîmpulung Moldovenesc și orașul Gura Humorului.

