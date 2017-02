SUCT şi Symmetrica sponsorizează echipa Foresta Suceava

Foresta Suceava are, începând din această săptămână, încă doi sponsori. După ce zilele trecute au obţinut sprijinul financiar al firmei de construcţii SUCT, „galben-verzii” au semnat un contract de sponsorizare şi cu Symmetrica, companie care activează în acelaşi domeniu.

„Avem doi noi sponsori. Este vorba despre firmele SUCT şi Symmetrica, cu care am semnat contracte valabile până la finalul sezonului. Doresc să le mulţumesc pe această cale celor două companii că au acceptat să susţină proiectul nostru, respectiv domnilor Dumitru şi Codruţ Popescu de la SUCT şi domnilor Florin Stanciu şi Sebastian Bobu de la Symmetrica”, a anunţat preşedintele Consiliului de Administraţie al clubului Foresta, Andrei Ciutac.

În momentul de faţă, Foresta mai are ca sponsori Railex, Spartan, Romfour, Betty Ice, Calcarul Pojorâta, Savcom, Interconti, Celestin, Vivendi, Crama cu Ștaif, Florconstruct şi Diasil. Ultimele două firme s-au alăturat echipei locale de fotbal tot în această iarnă.