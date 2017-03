Suma fabuloasă pe care Mihai Trăistariu susţine că ar fi primit-o ca să pozeze în chiloţi

Mihai Trăiastriu s-a cuminţit brusc după ce s-a înscris în cursa pentru Eurovision şi a renunţat să mai publice pe toate conturile lui de socializare pozele în chiloţi. Criticat pentru că îşi arată părţile intime pe Internet, artistul a explicat că a recurs la astfel de imagini nu doar pentru a-şi câştiga notorietatea pierdută, ci şi pentru că ar fi semnat un contract cu o firmă de lenjerie pentru bărbaţi, potrivit click.ro.

“A fost o nebunie pe care acum o regret, dar am vrut să fiu băgat în seamă. În plus am luat şi bani pentru asta. Am semnat un contract cu o firmă de underwear şi mi-au dat 10.000 de euro să pozez în 23 de perechi de chiloţi. Mi-am asumat, am zis că a fost un job. Pentru fanii mei a fost o nebunie, dar trebuie să înţeleagă că acest capitol s-a încheiat. Eu sunt un băiat cuminte”, s-a scuzat Mihai Trăistariu la “X-tra Night Show”, conform sursei citate.

