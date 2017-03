Tinerii pot câştiga călătorii nelimitate în întreaga reţea Wizz, timp de un an

Wizz Air, cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa Centrală şi de Est, anunţă astăzi lansarea primei competiţii WIZZ dedicată tinerilor (WIZZ YOUTH CHALLENGE), un concurs internaţional de studii de caz pentru studenţii din universităţi. Concursul oferă următoarei generaţii de manageri o oportunitate foarte bună de a câştiga experienţă profesională prin abordarea unei probleme de afaceri din viața reală. Premiul cel mare constă în posibilitatea de a călători nelimitat, timp de un an, în întreaga reţea WIZZ.

Cursanții de facultate sau masteranzii se pot înregistra în competiţia ce îmbină domeniile aviaţie şi marketing până pe 5 aprilie 2017, completând formularul de înscriere disponibil pe wizzair.com/en-gb/wizz-youth-challenge sau trimiţând un mail la wizzyouthchallenge@wizzair.com.

Toate echipele înregistrate vor primi în data de 7 aprilie un studiu de caz, precum şi materiale şi detalii orientative, iar până pe 21 aprilie 2017 sunt aşteptaţi să îşi înscrie răspunsurile. Echipele cu cele mai bune studii de caz vor fi selecţionate de către o echipă internă WIZZ şi invitate să participe la finala ce va avea loc în Budapesta, pe 18 mai 2017. Finaliştii îşi vor prezenta studiile de caz în faţa juriului competiţiei, alcătuit din membri ai managementului WIZZ, precum şi din experţi externi.

Membrii echipei câştigătoare se vor bucura timp de un an de călătorii nelimitate în reţeaua WIZZ, ce oferă la ora actuală mai mult de 500 de rute din 28 de baze şi conectează 138 de destinaţii din 40 de ţări, în timp ce echipele clasate pe locurile doi şi trei vor primi bilete gratuite din partea companiei.

Mai multe informaţii despre competiţia WIZZ Youth Challenge găsiţi aici: wizzair.com/en-gb/wizz-youth-challenge.

Owain Jones, Wizz Air Chief Corporate Officer declară: “Ca cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa Centrală şi de Est, Wizz Air se mândreşte cu oportunităţile pe care le creează pentru oameni – fie că vorbim de cele pe care le oferim clienţilor noştri de a avea experienţe de călătorie calitative, la cele mai mici preţuri, sau de oportunităţile pe care le oferim echipei dedicate şi talentate WIZZ de a-şi dezvolta cariera într-una dintre companiile aeriene cu cea mai rapidă creştere din Europa. Iată de ce suntem încântaţi de lansarea acestei competiţii – WIZZ Youth Challenge – ce oferă o oportunitate inedită pentru următoarea generaţie de manageri pentru a-şi testa abilităţile şi cunoştinţele, dar în acelaşi timp de a acumula experienţă profesională reală şi de a primi feedback de la executivi din industrie. Wizz Air va sprijini studenții pasionați de aviație și de management și abia așteptăm întâlnirea cu cele mai bune echipe la finala live de la Budapesta ”

Wizz Air este cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa Centrală şi de Est, care operează o flotă de 77 de aeronave Airbus A320 şi A321 şi oferă mai mult de 500 de rute de la 28 de baze, ce asigură conexiunea între 138 de destinaţii din 40 de ţări. La Wizz Air o echipă de peste 3.000 de profesionişti în aviaţie livrează servicii superioare şi tarife foarte scăzute, ceea ce face ca Wizz Air să fie alegerea preferată a 23 de milioane de pasageri în 2016. Wizz Air este listată la London Stock Exchange cu abrevierea WIZZ și este inclusă în calculul indicilor FTSE 250 și FTSE All-Shares. Wizz Air este membră a Asociației Internaționale a Transporturilor Aeriene (IATA), Operational Safety Audit (IOSA), companie de referință la nivel global în ceea ce privește recunoașterea siguranței companiilor aeriene. Wizz Air a fost aleasă recent “Value Airline of the Year 2016” de editorii Air Transport World, una dintre cele mai importante reviste de aviație dar şi “Low Cost Airline of the Year” de către Centrul pentru aviaţie (CAPA), furnizor important de informaţii şi analize despre industria aeronautică.