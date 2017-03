Managerul clinicilor de Tratament Ambulatoriu și Rezidențial -ALIAT Suceava, Alina Ciupercovici, a cîștigat titlul de Femeia Anului 2016, acordat de revista „Avantaje”. Festivitatea de premiere a avut loc, aseară, iar psihoterapeutul Alina Ciupercovici a fost desemnată învingătoare la categoria „Excelență în Sănătate”, în urma unui proces de votare derulat între 18 ianuarie și 17 martie pe site-ul avantaje. ro. Potrivit unui comunicat remis de consultantul în comunicare Adriana Barbu, premiul confirmă recunoaşterea performanţelor deosebite ale colectivului coordonat de Alina Ciupercovici, în domeniul inovaţiei în psihoterapia adicţiilor. Conform sursei citate, „prin dezvoltarea unui sistem de tratament al dependenţelor unic prin modalităţile de abordare terapeutică curajoasă şi asumată, echipa ALIAT Suceava a luptat pentru demitizarea tabu-ului dependenţelor în practica medicală din România şi în percepţia publică deopotrivă, luptă al cărei succes este confirmat de acest prestigios premiu.”

