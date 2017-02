Toate amendamentele depuse de parlamentarii PNL Suceava la Legea bugetului de stat pe 2017 ”vitale pentru județ” au fost respinse, au anunțat aceștia printr-un comunicat de presă. ”Deși s-a încercat sensibilizarea PSD în legătura cu colaborarea în folosul județului Suceava și a sucevenilor, toate cele 8 amendamente depuse de noi, vitale pentru județ, au fost respinse de majoritatea PSD – ALDE. Ne-am fi dorit o susținere pentru rezolvarea nevoilor stringente ale judetului, atât prin sensibilizarea Guvernului cât și a majorității PSD-ALDE. Din păcate pentru județul Suceava, acest lucru nu s-a întâmplat. Noi, ca parlamentari ai opoziției, am făcut tot ce se putea face, începând cu inițierea și depunerea celor 8 amendamente. Am sintetizat problemele județului și am considerat că este bine să depunem doar 8 amendamente, sperând că Guvernul se va putea concentra mai bine asupra lor. Am avut dovada că Guvernul și majoritatea PSD-ALDE nu au nici o disponibilitate, nici o aplecare, către rezolvarea problemelor, a nevoilor județului Suceava”, au transmis parlamentarii PNL Suceava printr-un comunicat de presă.