Toți nou născuții din Suceava vor beneficia de un examen medical gratuit la centrul de pediatrie Aramis

Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat că, începînd de astăzi, toți nou născuții din municipiu pot beneficia de un examen medical gratuit pentru evaluarea stării de sănătate. Asta, după ce municipalitatea a semnat un parteneriat cu Centrul de Pediatrie Aramis. Viceprimarul a precizat că examenul medical al nou-născuților va fi efectuat pe baza unui voucher care va fi eliberat la Direcția de Asistență Socială, din sediul primăriei din cartierul Burdujeni. Centrul de Pediatrie Aramis este situat în vecinătatea magazinului „Profi” din centrul Sucevei.

