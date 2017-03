Tragedie în Dumbrăveni. O mașină în care se aflau cinci frați s-a răsturnat. Unul dintre ei a murit

Un grav accident a avut loc duminică seara în comuna Dumbrăveni, o mașină în care se aflau cinci frați răsturnându-se. Unul dintre frați, un minor în vârstă de 14 ani și-a pierdut viața, iar o fată de 16 ani a ajuns cu răni grave la Spitalul Județean. Accidentul a avut loc pe drumul județean 209 B care face legătura între comunele Dumbrăveni și Verești. În mașină se aflau cinci frați, din familia Franciuc. Mașina era condusă de Cornelia Franciuc, în vârstă de 24 de ani, iar la un moment dat aceasta a pierdut controlul autoturismului, a părăsit carosabilul și s-a răsturnat. În urma impactului, unul dintre frații săi, Eusebiu (Luis) Franciuc, și-a pierdut viața, iar iar una dintre surori, Claudia Franciuc, de 16 ani, a ajuns la spital. Luis Franciuc era elev în clasa a VIII-a. În urma accidentului au mai suferit leziuni și tânăra care se afla la volan, dar și ceilalți doi frați.

, 5.0 out of 10 based on 6 ratings