Tragedie. Un bărbat și-a pierdut viața iar soția sa a fost rănită după ce s-au răsturnat cu mașina pe DN 17

Un bărbat de 30 de ani, din Poiana Stampei, și-a pierdut viața, iar soția lui în vârstă de 22 de ani a fost rănită, după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat pe marginea DN17. Accidentul a avut loc astăzi, în jurul orei 03.00, pe raza comunei Poiana Stampei. Autoturismul era condus de bărbat. Acesta a pierdut controlul asupra direcției de mers, din cauză că nu a adaptat viteza la condițiile de drum. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

