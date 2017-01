Transport ilegal de lemne depistat de poliţişti la Mănăstirea Humorului

Poliţiştii suceveni au depistat vineri un bărbat care transporta lemne fără acte legale. O echipă mixtă formată din polițiști ai Secţiei 10 Poliţie Rurală Gura Humorului și lucrători silvici din cadrul Ocolului Silvic Solca, a oprit pentru control pe DJ 209L, pe raza satului Pleşa, o autoutilitară condusă de un bărbat de 26 de ani, din comuna Mănăstirea Humorului, care transporta materialului lemnos.

În urma verificărilor, echipa de control a constatat faptul că bărbatul nu deține documente legale de proveniență și transport a materialului lemnos. Acesta a fost inventariat de specialiștii silvici, care au stabilit faptul că, bărbatul transport ilegal cantitatea de 4,36 m.c. lemn de esență rășinoase. Materialul lemnos a fost confiscat și predat Ocolului Silvic Gura Humorului, conducătorul auto a fost sancţionat contravenţionale cu amendă în cuantum de 5.000 lei, pentru încălcarea prevederilor Legii nr.171/2010, iar autoutilitara a fost indisponibilizată la sediul poliției.