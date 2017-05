Tinerele fete cu potential de antreprenori si lideri tech au adus Romaniei trei sanse in semifinalele Technovation Challenge – cea mai mare competitie internationala de programare mobile exclusiv pentru fete!

Vineri, 12 mai 2017 - a avut loc Pitch-ul Regional Technovation Challenge in sediul IBM Innovation Center la care au participat 60 de eleve pasionate de tehnologie si programare, cu varste cuprinse intre 10 si 18 ani.

Fiecare echipa a avut ca scop realizarea unei aplicatii folosind platforma AppInventor si a unui Business Plan, conditia fiind ca aplicatia sa vina in intampinarea unei nevoi reale ale societatii in care traiesc. Participantele au avut de ales intre teme precum saracie, educatie, sanate, mediu, egalitate sau pace. In cadrul acestui eveniment aflat la prima editie in Romania, participantele au avut ocazia sa interactioneze cu oameni din domeniul IT si sa primeasca un feedback personalizat pe baza aplicatiei inscrise. Fetele s-au aratat incantate de aceasta initiativa, sustinand ca vor mai participa si anul viitor cu mai mult curaj.

Cele mai bune aplicatii vor fi prezentate in cadrul WORLD PITCH SUMMIT (7-11 august). Echipele castigatoare vor primi premii in bani, iar festivitatea de premiere are loc in San Francisco. “Cu sustinerea si cu resursele potrivite putem apropia fetele mai mult de tehnologie. Invatarea unui limbaj de programare si posibilitatea de a crea tehnologie ofera fetelor putere si incredere ca pot avea succes intr-un domeniu care, in prezent, este dominat de baieti. Prin intermediul Technovation Challenge, oferim sansa fetelor sa schimbe lumea cu ajutorul tehnologiei.” a declarat Alin Chiriac – CEO & Founder ADFABER. Toate echipele au fost jurizate online de catre oameni specializati in domeniul IT & Business. Printre jurati s-au numarat Andrei Istrate (GameDev Ambassador), Flavia Negoescu (Digi24), Bradut Palas si Gabriel Craciun (Amber Studio), Andra Necula (Device Hub), Andrada Fiscutean (Tech Journalist), Robert Brezoaie (Founder Tabcodes) si Mihai Teodosiu (Network Quality Assurance Engineer). Aplicatiile ce vor reprezenta Romania in semifinalele Technovation Challenge apartin echipelor MoxiePuff (Jointly, Onesti), DragonByte (Unitycom, Bucuresti) si Ro5IT (Descopera Micul Paris, Bucuresti).

Aplicatia Jointly apartinand echipei Moxie Puff este o aplicatie mobila cu informatii culturale clare si organizate, care acopera toate tarile lumii. Informatiile sunt organizate in doua categorii principale: Ghidul elevilor si Ghidul calatorilor, fiecare avand cate 6 subcategorii. Cu ajutorul acestei aplicatii, elevii pot invata mai usor si mai placut informatii geografice iar calatorii pot lua contact cu intreaga cultura a unei tari, nu doar cu locurile ei. Dragonbyte au lansat aplicatia UnityCom – o platforma digitala care leagă fermierii locali cu clientii, oferindu-le acces la alimente organice, sanatoase si gustoase, neprelucrate sau tratate chimic. Prin intermediul aplicatiei, clientii ar putea descoperi cele mai apropiate ferme pentru a obține produsele dorite direct de acolo. Cu ajutorul sectiunii de căutare, ei pot cauta fermieri, pot introduce profilul lor si ii pot contacta prin telefon. Ro5IT ne-a uimit cu aplicatia Micul Paris – o aplicatie educationala culturala tip ghid audiovizual in explorarea simbolurilor din Bucuresti. Scopul sau principal este de a promova locurile si povestile străzii Calea Victoriei și de a dezvolta un sentiment de apartenenta comunitatii.

Multumim celor care au crezut in proietul Technovation Challenge Romania (Banca Transilvania, EY, IBM, Visma) si speram sa ii avem alaturi si editiile urmatoare.

Despre Technovation:

Technovation, programul etalon al organizatiei non-profit Iridescent, este cea mai mare competitie globala tech ce vizeaza antreprenoriatul pentru fete. Programul ofera fetelor din intreaga lume posibilitatea de a invata abilitatile necesare pentru a se dezvolta ca antreprenor si lider tech. in fiecare an, Technovation provoaca elevele intre 10 si 18 ani sa isi dezvolte propriul business plan si o aplicatie de mobil care sa se adreseze unei probleme din comunitatea lor. Din 2009, au participat peste 10.000 fete din peste 78 tari.

Despre Adfaber

Adfaber – Techology for Social Change este o organizatie non-guvernamentala care crede in puterea tehnologiei de a schimba societatea actuala. Proiectele ADFABER – precum Kids in Tech sau Hour of Code – incurajeaza copiii si tinerii romani sa invete cea mai vorbita limba de pe glob, programarea. La concursurile si proiectele organizate sau promovate de Adfaber participa elevi si profesori din toata tara cu aptitudini, inclinatii si interes pentru crearea aplicatiilor informatice.