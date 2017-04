Trei eleve din Humor finaliste la Olimpiada Internațională de Limba și Literatura Polonă

Trei eleve ale Colegiului „Alexandru cel Bun” din Gura Humorului au obținut titlurile de finaliste la cea de-a 47-a ediție a olimpiadei internaționale de Limba și Literatura Polonă. Competiția a avut loc între 3 și 8 aprilie, într-o localitate de lîngă Varșovia. Cele trei eleve de la Humor sînt Iuliana-Cristina Marculeac și Antonina-Maria Droșciac, din clasa a XII-a și Justina-Mariana Drozdek, din clasa a IX-a. Ele au fost însoțite de profesoara Anetta Buzuk. Iuliana Marculeac a mulțumit Uniunii Polonezilor din România pentru sprijin, iar profesoarei Buzuk pentru buna pregătire și răbdare. Uniunea Polonezilor este condusă de fostul deputat sucevean Ghervazen Longher. La alegerile din 2016 mandatul de deputat din partea Uniunii a fost cîștigat de soția sa, Victoria.

Comunicat: ”În perioada 3-8 aprilie în localitatea Konstancin Jeziona, lângă Varșovia, a avut loc Olimpiada Internațională de Limba și Literatură Polonă, ediția a 47-a. România participă la olimpiadă a cincea oară.

Cei trei elevi care au participat au fost : Marculeac Cristina-Iuliana și Droşciac Maria-Antonina eleve în clasa a XII Colegiul Alexandru Cel Bun din Gura Humorului și Drozdek Justina- Mariana elevă în clasa a IX a aceluiași colegiu, însoțite fiind de doamna profesor de limba polonă Anetta Buzuk.

Marculeac Cristina – Iuliana a declarant că: „Aici am petrecut majoritatea timpului, am susținut cele două probe: orală și scrisă și am vizitat orașul Varșovia. A fost o săptămână plină de emoții și stres, dar la final toate eforturile noastre au fost răsplătite, căci toate trei am obținut titlul de finaliste. Mulțumim Uniunii Polonezilor pentru sprijin, iar doamnei profesor Anetta pentru buna pregătire și răbdare.”

Rezultatele olimpiadei s-au anunțat vineri, 7 aprilie, iar reprezentantele noastre au obținut titlurile de finaliste. Dorim să le felicităm și să le dorim succes pe viitor!”