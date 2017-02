Trei medalii de aur pentru atleţii suceveni la Campionatul Național de seniori și tineret indoor

La sfârșitul săptămânii, la București s-a desfășurat Campionatul Național de Atletism pentru seniori și tineret indoor – Cupa de Cristal. Recordmenul național în proba de aruncare a greutății, Andrei Gag de la CSU Suceava s-a impus fără probleme, cu un rezultat de 19,39 metri, după ce a avut o încercare (depăşită) de 20,17 metri.

”După Jocurile Olimpice m-am concentrat pe recuperare. Am avut câteva probleme medicale pe care le-am tras după mine. Am pus mâna de puţin timp pe bilă şi s-a cunoscut că nu am pregătirea necesară în acest moment. Fizic stau bine, dar sunt în urmă cu tehnica. Sper să-mi revin până la Campionatele Europene, unde deocamdată nu sunt calificat. Obiectivul mei principal în acest an sunt Campionatele Mondiale din vară”, a declarat Andrei Gag.

Pe locul III, în aceeași probă, s-a clasat un alt sportiv de la CSU Suceava, Andrei Firfirică cu o aruncare care a măsurat 16,60 metri.

În proba de aruncare a greutății la feminin, victoria i-a revenit Lenuţei Burueană, de la CSU Suceava, cu o reușită de 15,58 m.

A treia medalie de aur la Campionatele Naționale indoor a revenit tânărului Dorin Andrei Rusu de CSM Dorna Vatra Dornei, care a câștigat proba de 1.500 metri cu 3:49,77. 60 m. Sportivul, recent campion balcanic de juniori, este pregătit la clubul dornean de Cristian Prâsneac. De menționat că sportivul care a fost primul și la categoria seniori și la tineret este încă junior.