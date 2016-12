Trei parlamentari ai județului Suceava au reușit să obținută funcții în comisiile și grupurile noului Parlament al României, fiind vorba de un reprezentant al PNL și doi de la ALDE. Deși au cel mai mare număr de parlamentari, social democrații suceveni nu au obținut nici o funcție de conducere în comisiile din cadrul Parlamentului.

Dintre cei cinci parlamentari ai PNL Suceava, doar Ioan Balan va conduce o comisie a Camerei Deputaților. În noul mandat, Ioan Balan va fi președinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții. Un alt deputat sucevean, liderul ALDE Suceava Alexandru Băișanu, este, începând de astăzi vicelider al grupului acestui partid din Camera Deputaților. Singurul parlamentar care va mai conduce o comisie în următorul mandat este senatorul ALDE de Suceava, Ilie Niță. Acesta va fi președinte al Comisiei pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului și privatizare din cadrul Senatului.