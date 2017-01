Tronsonul DN17 Suceava-Gura Humorului închis de la ora 11

Tronsonul DN17 de la Suceava la Gura Humorului a fost închis de la ora 11, a anunțat prefectul Constantin Harasim. El a declarat că că măsura a fost luată din cauza vizibilităţii foarte reduse, sub 10 metri, şi a viscolului puternic. Harasim a subliniat că au fost instituite filtre de poliţie la ieşirea din municipiul Suceava şi la ieşirea din Gura Humorului, la intersecţia spre Păltinoasa, poliţiştii dirijând maşinile prin Cornu Luncii, pentru a putea continua drumul spre reşedinţa de judeţ. Constantin Harasim a mai spus că momentan drumul județean Berchişeşti-Moara este practicabil, ca alternativă către municipiul Suceava. De asemenea, autovehiculele au fost deviate și pe DN2E Gura Humorului – Spătăreşti şi DN2 Spătăreşti – Suceava;

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a informat că pe DN 17, între km 227+625 – 249+700, între localitățile Păltinoasa – Suceava, se intervine cu 4 ATB -uri pentru restabilirea circulației.

„Este absolut necesar ca toți conducătorii auto să respecte indicațiile și recomandările Poliției Rutiere”, precizează CNAIR.

În același timp, Poliția Suceava a informat astăzi că în condiţii meteo extreme – ger puternic, vânt, viscol şi căderi de zăpadă, peste 200 de poliţişti şi 100 de autospeciale de poliţie sunt în teren, pentru a asigura siguranţa traficului rutier şi siguranţa cetăţenilor.

„Au fost analizată atent situaţia din teren, scopul principal fiind asigurarea integrităţii fizice a persoanelor care se deplasează pe drumurile publice şi fluidizarea traficului rutier astfel încât să nu se înregistreze ambuteiaje sau vehicule blocate în trafic. Astfel, s-a dispus închiderea tronsonului de drum de pe DN 17 cuprins între localităţile Şcheia şi Păltinoasa, oferindu-se ca rută alternativă DN 2 E, pe relaţia Fălticeni – Gura Humorului. Echipajele de poliţie sunt în teren în toate zonele în care se circulă cu dificultate, astfel încât, vă rugăm să respectaţi semnalele agenţilor şi recomandările făcute de către aceştia. De asemenea, vă recomandăm să analizaţi temeinic oportunitatea deplasării pe distanţe mari în condiţii meteo extreme”, se arată într-un comunicat de presă al Poliției Suceava.