Turneul de primăvară al Corului Sanctus Pro Deo, Show the Love 2017, are loc în perioada 5-13 mai 2017 și este susținut de Corul si Band-ul Sanctus Pro Deo. Este a doua ediție a acestui turneu, care va avea loc anul acesta în 4 locații: Suceava, Iași, Cluj-Napoca și Chișinău. În premieră, corul Sanctus Pro Deo cântă și în Republica Moldova, la Chișinău, pe data de 13 mai, unde în deschidere va cânta trupa Not an Idol.

În acest turneu, corul și band-ul Sanctus Pro Deo vor cânta despre dragostea lui Dumnezeu față de noi, dar și despre modul în care noi ne putem arăta dragostea față de oamenii din jurul nostru.

Repertoriul Sanctus Pro Deo din acest turneu este unul care vorbește, în primul rând, despre dragoste. Veți asculta lucrări consacrate ale unor mari artiști, gen Toby Mac, Chris Tomlin, Hawk Nelson, Mike Speck sau Lauren Daigle, precum și ale unor talentați aranjori și compozitori români ca și Lari Muntean, Oni Rodila și Not an Idol.

Sanctus Pro Deo este o asociație reprezentată astăzi de un ansamblu vocal-instrumental, compus din membri și colaboratori evanghelici din toată țara. Asociația organizează concerte în săli publice și biserici din diverse orașe.

Bilete se pot achiziționa pe www.sanctusprodeo.ro/showthelove

