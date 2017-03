Un autobuz electric va fi testat zece zile pe traseele din Suceava

Un autobuz electric va fi testat timp de zece zile pe traseele de transport public din municipiul Suceava. Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a declarat astăzi că până la achiziția prin licitație publică a autobuzelor electrice, cu fonduri europene, prin P.O.R. Axa 4.1, se analizează cele mai bune modele existente pe piață.



„Timp de zece zile, vom avea în teste, gratuit, pentru a vedea cum se “descurcă” în mun. Suceava, un autobuz electric Solaris”, a spus Harșovschi. El a arătat că autobuzul care va fi testat zilele acestea în Suceava are o autonomie de 170 de kilometri și un timp de încărcare lentă de 4 ore.



„Am discutat cu reprezentanții firmei producătoare și am văzut autobuzul la treabă. La sfârșitul acestei perioade vom putea trage concluziile despre cum s-a <descurcat> pe toate traseele TPL, pe străzile aglomerate din Suceava și cum s-a adaptat la relieful și condițiile noastre climaterice”, a declarat viceprimarul Sucevei.